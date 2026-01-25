Girona - Getafe: horario y dónde ver por TV el partido de LaLiga EA Sports

Montilivi se viste de gala para vivir el Girona-Getafe y presenciar el debut de los tres refuerzos invernales del equipo de Míchel: Claudio Echeverri, Fran Beltrán y la joya de la corona, Marc-André ter Stegen. Te contamos a qué hora es hoy el partido y dónde se podrá ver en directo en España.

Girona y Getafe son los encargados de bajar el telón a la vigesimoprimera jornada de LaLiga EA Sports. En dinámicas opuestas pero con una diferencia mínima, de tres puntos, en la clasificación, miden fuerzas en Montilivi con el 2-1 en el Coliseum del pasado 31 de octubre en la retina.

El cambio de año no pudo sentar mejor a un Girona que cuenta sus partidos por victorias en lo que va de 2026, ante Mallorca, Osasuna y Espanyol. Enterró un 2025 para olvidar y se propuso sacar su mejor versión para, tras el triunfo en Son Moix, salir de una vez por todas de un descenso que llevaba cuatro meses amargándole la existencia.

Míchel, feliz tras el triunfo en el RCDE Stadium / @GironaFC

Logró los mismos puntos en los últimos cinco partidos que en las primeras 15 jornadas del campeonato, gracias, en gran parte, a los siete goles que se reparte la dupla ucraniana, formada por Viktor Tsygankov y Vladyslav Vanat, ambos en estado de gracia.

Incógnita en la portería

Está por ver si Míchel mantiene a Paulo Gazzaniga bajo palos o apuesta de inmediato por un Ter Stegen que, tarde o temprano, se hará con la titularidad. El de Murphy está en un magnífico estado de forma y, el alemán, por su parte, está inscrito en LaLiga pero aún no tiene dorsal. Causarán baja los lesionados Ounahi, Van de Beek, Portu, Juan Carlos y Artero, además de Lass y Arnau, que deben cumplir sanción. Stuani, Abel Ruiz, Witsel son duda.

Ter Stegen ya se entrena a las órdenes de Michel / Girona FC

El Getafe, por su parte, vive el peor momento del curso: encadena seis encuentros sin conocer la victoria. En los despachos se trabajó duro para satisfacer las demandas de José Bordalás y llegaron un total de cuatro caras nuevas: Martín Satriano, Sebastián Boselli - aún no inscrito -, Zaid Romero y Luis Vázquez. No estarán a la disposición del técnico azulón los lesionados Abdel Abqar, Borja Mayoral, Abu Kamara y David Cordón Mancha 'Davinchi'.

HORARIO DEL GIRONA - GETAFE DE LALIGA EA SPORTS

El Girona-Getafe, correspondiente a la vigesimoprimera jornada de LaLiga EA Sports, se disputa el lunes 26 de enero a las 21:00 horas en España.

DÓNDE VER POR TV EL GIRONA - GETAFE DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Girona y Getafe se podrá ver en directo y online a través de Movistar + LaLiga. También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.