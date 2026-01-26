En directo
LALIGA EA SPORTS
Girona - Getafe, en directo: LaLiga EA Sports con el debut de Ter Stegen, en vivo hoy
Sigue en directo el partido entre Girona y Getafe de la vigesimoprimera jornada de LaLiga EA Sports
Xavi Turu
Girona y Getafe cierran la vigesimoprimera jornada de LaLiga EA Sports. Sigue el minuto a minuto en SPORT.
MIN. 48, GIR 0-0 GET
Otra acción individual de Lemar que buscó el ángulo de disparo, pero estuvo lento el del Girona y la zaga azulona le quitó la oportunidad.
¡Empieza la segunda parte!
Vuelve a rodar el esférico en Girona para un conjunto de Míchel que buscará en este segundo tiempo los tres puntos para alejarse un poco más de la zona de descenso. Veremos esta segunda parte que arranca sin cambios.
¡Descanso! (0-0)
Acaba el primer acto en Montilivi con un Girona que mereció algo más sobre el verde, pero con un Getafe que estuvo solvente atrás y que gozó de una muy clara al filo del descanso para adelantarse en el marcador. Todo abierto de cara a la segunda parte.
MIN. 42, GIR 0-0 GET
¡¡La que ha tenido el Getafe!! Rebotes, carambolas, tropezones y, finalmente, la pelota se marcha rozando el palo de la portería de Ter Stegen.
MIN. 39, GIR 0-0 GET
Contra del Girona que frena Lemar para pausar el juego con una caída de Hugo Rincón dentro del área y que el colegiado tiene claro que no hay nada punible.
MIN. 37, GIR 0-0 GET
Han bajado un poco las revoluciones en estos minutos de juego. El Girona tiene controlado el ritmo de juego, pero los de Míchel hace rato pisan el área azulona.
MIN. 34, GIR 0-0 GET
Jugada de pizarra de los de Bordalás en el córner que acaba con una perdida del balón para un Girona que no supo aprovechar el contragolpe.
MIN. 33, GIR 0-0 GET
El equipo madrileño saca un saque de esquina de la nada con un balón largo desde su propia área.
MIN. 30, GIR 0-0 GET
Media hora de partido y los locales cada vez están mejor sobre el verde. Aplaude a los suyos Míchel que está mucho más satisfecho que durante los primeros compases de juego.
MIN. 27, GIR 0-0 GET
Cada vez más cerca el primer gol del partido para el Girona. Otra llegada, esta vez a la contra, del cuadro catalán, con un Tsygankov que se dejó la pelota atrás.
- Barcelona - Oviedo, en directo: LaLiga hoy, en vivo
- El enfado de Dro que aceleró su salida del Barça
- El acierto del Barça con la oferta por Fermín
- El rompecabezas de Flick: movimiento inesperado con Cancelo
- Laporta carga contra Dro
- Barcelona - Oviedo: reacciones, polémicas y última hora, en directo
- Barça - Real Madrid, la guerra que viene
- ¡Dro viaja a París para firmar por el Paris Saint-Germain!