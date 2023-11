El Girona se gana el derecho a sentarse en la mesa de los grandes líderes de Europa

Entre los primeros clasificados de las principales ligas, solo el PSV y el Leverkusen firman una proyección de puntos superior a la de los de Míchel El resto, Inter, Benfica y Saint-Gilloise, lo igualarían, mientras que City y PSG estarían por debajo de los 34 puntos de los rojiblancos

Situémonos. Mediados de julio. Oriol Romeu se acaba de ir al Barça, Castellanos ha firmado por la Lazio y Riquelme se quiere quedar en el Atlético de Madrid. Ha empezado la pretemporada. En Montilivi se respira calma, pero Míchel está inquieto porque no llegan los recambios. En un ejercicio de imaginación, repartimos folios en blanco a una pandilla de aficionados de todas las franjas de edad del Girona para que escriban donde quieren que esté el equipo después del primer tercio de Liga (13 jornadas). El resultado de esta ficción es que, muy probablemente, ni el más optimista de los optimistas habría escrito la realidad en la que vive el Girona.

Quizás el más alocado habría escrito "Europa" en el papel y algún otro "zona tranquila", pero "líder en solitario con 34 puntos, máximos goleadores de la Liga, un colchón de 10 puntos sobre el quinto, de 13 con el séptimo y de 27 respecto al descenso", seguro que nadie. Esta es la realidad de un Girona convertido en la gran sensación de la Liga y que a todo el mundo enamora con su fútbol.

Un juego y una idea que reflejan el pensamiento futbolístico de Míchel, el director de esta orquesta. El Girona, pues, está por delante del Barça y del Madrid, y come en la misma mesa de los grandes líderes de las principales competiciones de Europa: Manchester City, Inter de Milán, PSG, Bayer Leverkusen o Benfica, entre otros.

Números impecables

La Liga española es la competición donde más jornadas se han disputado antes de esta segunda interrupción por los partidos internacionales. Quitando al PSV Eindhoven, que lo ha ganado todo hasta ahora, se podría pensar que, como en LaLiga se ha jugado una jornada más, el Girona es el líder de Europa con más puntos. No exactamente. De hecho, sólo el Bayer Leverkusen tiene una proyección de puntos más alta que los de Míchel.

El conjunto dirigido por Xabi Alonso suma 31 puntos en once jornadas y, por lo tanto, sí que podría superar al Girona si ganara dos partidos más. El resto, Inter, Benfica y Saint-Gilloise, lo igualan o lo igualarían, mientras que City y PSG estarían por debajo de los 34 puntos de los rojiblancos si ganaran el partido que les queda para llegar a las trece jornadas. Todos, quizás salvo el Saint-Gilloise, son clubes de reconocida experiencia continental y aspirantes al título. Todo al contrario que el Girona, que apenas vive su cuarta temporada en Primera División.

El Leverkusen, con 31 puntos en once jornadas, es el líder europeo con mejores números: once victorias, un empate y ninguna derrota. También el más goleador (34). Detrás se sitúa el Girona y por debajo queda el resto. En la Premier League, el hermano grande, el Manchester City no está dominando con mano de hierro la competición como ha hecho otras veces. Los de Pep Guardiola suman 28 puntos -sólo un más que Liverpool y Arsenal- en doce jornadas y ya han perdido dos partidos.

Tampoco el PSG de Luis Enrique se pasea en Francia. Con 27 puntos en doce jornadas, el equipo que lidera Kyllian Mbappé solo tiene un punto más que el Niza y ya ha cedido una derrota y tres empates. En Italia, el Inter (31 puntos) mantiene un interesante duelo con la Juventus (29). Del mismo modo que el City, el PSG y también el Leverkusen, los 'nerazzurri' son claros aspirantes en el título cada temporada.

También el Benfica en Portugal, que suma 28 puntos en once jornadas. Mención especial para el PSV, que domina con una autoridad insultante la Eredivisie en los Países Bajos (36 puntos de 36 posibles).