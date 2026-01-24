El Girona se frota las manos con Asprilla: oferta irrechazable del Galatasaray

Aún lleva puesta la etiqueta de fichaje más caro de la historia del Girona: 18 millones de euros más variables que podrían alcanzar los 25 'kilos' por un Yaser Asprilla que prometía muchas alegrías en Montilivi. La dirección deportiva llevó a cabo un enorme esfuerzo económico por un extremo diferencial en su histórico debut en la Champions League. Pero nada más lejos de la realidad. La burbuja estalló hace meses.

Lo suyo ha sido un 'y si' constante. Cuando parecía mostrar esa chispa que tanto le hizo brillar en el Watford... algo hacía que se apagara de inmediato. La afición 'gironina', incluso, le reprochó en alguna que otra ocasión su actitud o poca predisposición sobre el césped, siendo su falta de resolución ante Álvaro Valles en un contraataque que podría haber dado los tres puntos en La Cartuja en un momento delicado de la temporada su última oportunidad desaprovechada.

Míchel, aun así, lo defendió: "El que ha fallado el gol es el Girona. Viktor ha tenido dos y nadie me pregunta por él. La actitud de Yaser ha sido perfecta. Le he dicho que mirase hacia adelante y que intentase ganar el partido, y lo ha hecho. Está bien y necesito que todo el mundo piense que es un jugador que nos puede ayudar mucho, porque si no, es un problema. La gente debe entender que es un jugador joven y de mucha calidad".

Nunca se asentó

La realidad es que en su primer curso en Montilivi apenas contribuyó con tres dianas y una asistencia en 33 partidos y, en esta 25/26, continúa sin ser capaz de afianzarse en el once de Míchel. Su juego transmite falta de confianza y una toma de decisiones pococonvincente.

Bryan y Tsygankov son los extremos titulares. Y Ounahi - ahora Lemar - es intocable en la mediapunta. Para colmo, la llegada de Claudio Echeverri iba a reducir - más si cabe - su protagonismo.

El club catalán iba a mantenerse expectante a las posibles ofertas que llegasen por el cafetero para, a partir de ahí, tomar una decisión respecto a su futuro. Jhon Solís se marchó cedido al Birmingham y liberó la plaza de extracomunitario que ocuparía el 'Diablito', ya inscrito. Pero la continuidad de Yaser en Montilivi no estaba para nada asegurada.

Pretendientes no le iban a faltar. De hecho, según informó el periodista colombiano Pipe Sierra, el ex del Watford era objeto de interés de West Ham, Ajax, Celtic, Marsella y clubes de Portugal y Alemania.

Suculenta propuesta

Pese a que la intención del cafetero era regresar a Inglaterra, el Galatasaray puso sobre la mesa una suculenta oferta económica. Irrechazable. Tal y como confirmó Pipe Sierra, está a un paso de unirse al club turco. La operación se articularía mediante una cesión con opción de compra obligatoria —en función de objetivos, a priori de fácil cumplimiento— que rondaría los 23 millones de euros. De concretarse, el Girona recuperaría la inversión realizada en el verano de 2024.

Yaser quiere estar en la Copa del Mundo y, para ello, necesita continuidad. Ahora bien, en Turquía no se encontrará con un escenario idílico, puesto que tendrá que competir por un puesto en la delantera con Leroy Sané, Yilmaz y el recién llegado Noa Lang.