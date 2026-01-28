El Girona ficha a Izan para cederlo al Granada

El Girona sigue rastreando el mercado para ver si encuentra un defensa zurdo polivalente y si puede cerrar la llegada del delantero centro ucraniano Olexandr Pyshchur, del Győr húngaro. Son las dos posiciones que Míchel señaló el domingo en las que se estaba trabajando para reforzar, renunciando de este modo a la llegada de otro pivote, como había dicho hace unas semanas. En este sentido, el club sí podría incorporar un mediocentro, pero sería con vistas a la próxima temporada.

El elegido sería el blandense del Europa, Izan González, una de las sensaciones de la primera vuelta en Primera RFEF. El jugador de la Selva, de 21 años, jugaba en el Europa en calidad de cedido por el Cornellà, que el lunes por la noche anunció que ejercía su derecho a recuperarlo.

Se trata de una operación a tres bandas que hace que el Cornellà traspase a Izan al Girona y que el conjunto blanquirrojo lo ceda al Granada para esta segunda vuelta. De este modo, el blandense, que la temporada pasada descendió a Tercera RFEF con el Cornellà, ya fue anunciado por el Granada para jugar en la categoría de plata.

Las actuaciones de Izan esta temporada con el Europa han despertado el interés de numerosos equipos, desde el Barça hasta el Real Madrid para incorporarlo al filial, pasando por el Almería y el Espanyol. Izan será blanquirrojo lo que resta de temporada con el Granada y, a partir de la próxima, con el Girona.