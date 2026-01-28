GIRONA
El Girona ficha a Izan para cederlo al Granada
El Cornellà, club propietario de sus derechos, ha cortado la cesión a l’Europa del centrocampista de 21 años para poder traspasarlo en este mercado de invierno
Marc Brugués
El Girona sigue rastreando el mercado para ver si encuentra un defensa zurdo polivalente y si puede cerrar la llegada del delantero centro ucraniano Olexandr Pyshchur, del Győr húngaro. Son las dos posiciones que Míchel señaló el domingo en las que se estaba trabajando para reforzar, renunciando de este modo a la llegada de otro pivote, como había dicho hace unas semanas. En este sentido, el club sí podría incorporar un mediocentro, pero sería con vistas a la próxima temporada.
El elegido sería el blandense del Europa, Izan González, una de las sensaciones de la primera vuelta en Primera RFEF. El jugador de la Selva, de 21 años, jugaba en el Europa en calidad de cedido por el Cornellà, que el lunes por la noche anunció que ejercía su derecho a recuperarlo.
Se trata de una operación a tres bandas que hace que el Cornellà traspase a Izan al Girona y que el conjunto blanquirrojo lo ceda al Granada para esta segunda vuelta. De este modo, el blandense, que la temporada pasada descendió a Tercera RFEF con el Cornellà, ya fue anunciado por el Granada para jugar en la categoría de plata.
Las actuaciones de Izan esta temporada con el Europa han despertado el interés de numerosos equipos, desde el Barça hasta el Real Madrid para incorporarlo al filial, pasando por el Almería y el Espanyol. Izan será blanquirrojo lo que resta de temporada con el Granada y, a partir de la próxima, con el Girona.
- ¿Por qué el Barça no depende de sí mismo para entrar en el 'top-8' de la Champions?
- La indirecta de Dro al Barça en su presentación con el PSG
- Mercado de fichajes, hoy 28 de enero en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
- El cabreo monumental de Gavi por la salida de Dro del Barça
- La decisión final del Barça sobre el fichaje de Etta Eyong
- Aleix Garrido: 'Fueron meses duros, pero era el momento de tomar otro camino
- Nico Williams ya no descarta nada
- Jesse Bisiwu: ¿La guinda del mercado de fichajes del Barça?