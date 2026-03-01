LALIGA EA SPORTS
El Girona felicita a Estrella Damm por su 150º aniversario en el duelo contra el Celta
En los instantes previos al encuentro disputado en Montilivi, los futbolistas del conjunto catalán saltaron al terreno de juego con un mensaje muy claro y visible: “Felicitats”
Este domingo se vivió una imagen especial en la previa del partido de la jornada 26 de LaLiga entre el Girona y el Celta de Vigo. Los jugadores del primer equipo rojiblanco aprovecharon el escenario del campeonato doméstico para rendir homenaje a su patrocinador oficial, Estrella Damm, con motivo de su 150º aniversario.
En los instantes previos al encuentro disputado en Montilivi, los futbolistas del conjunto catalán saltaron al terreno de juego con un mensaje muy claro y visible: “Felicitats”. El texto, acompañado del logotipo de la histórica cervecera, lucía en las camisetas que vistieron los jugadores durante la salida al césped, en un gesto simbólico para conmemorar una fecha tan señalada.
Esta iniciativa sirvió para reforzar los lazos entre la entidad gerundense y su patrocinador oficial, que cumple siglo y medio de historia como una de las marcas más emblemáticas del país. La imagen del equipo unido en torno al mensaje de felicitación dejó una de las estampas más destacadas de la antesala del choque ante el conjunto vigués.
