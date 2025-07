El Girona se estrena en pretemporada ante el Olot sin su gran problema del curso pasado

Sin fichajes pero con la ilusión de empezar una nueva temporada, el Girona volvió a pisar el césped ante la UE Olot en el primer amistoso de pretemporada. Un rival habitual en las preparaciones de los gironins en La Vall d’en Bas, de Segunda RFEF, que no le perdió la cara al partido en ningún momento, pese a que acabó encajando una manita (0-5). La calidad de los hombres de Míchel, aún faltos de ritmo, se impusieron en el Municipal de Olot sin complicaciones liderados por un gran Abel Ruiz.

UE Olot - Girona (Amistoso, pretemporada 2025-26), 19/07/2025 AMISTOSO UEO 0 5 GIR Alineaciones UE OLOT, 0 Ballesté; Marcillo, Ayala, Enri, Martí Soler, Marc Mas, Terma, Albert, Pau López, Carreras y Cortés. También jugaron Jan Danés, Robert, Sergi López, Graboleda, Marc Garcia, Puigbert, Pedro, Maffeo, Gonpi, Breñe y Guillem Farrés. GIRONA FC, 5 Gazzaniga; Francés, Antal, Francés; Solís, Lass ; Portu, Asprilla, Joel Roca; Stuani y Abel Ruiz. También jugaaron Krapyvtsov, Gibert, David López, Krejci, Papa, Yangel, Jastin, Tsygankov, Dawda, Miovski y Misehouy.

El primer once de Míchel fue un 3-5-2 con Gazzaniga bajo palos; Francés, Antal y Arnau en la defensa de tres; Lass y Solís en el doble pivote; Portu, Asprilla y Joel Roca por delante, y una doble punta con Stuani y Abel Ruiz. Lejos de ser un simple amistoso para probar cuestiones tácticas, el reto no era otro que mejorar la triste eficacia de cara a puerta de la temporada pasada. Ambos conjuntos demostraron que la intensidad iba a estar presente desde el primer instante.

Abel Ruiz, completamente enchufado

Prueba de ello fue la amarilla que vio Guillem Terma a los cinco minutos, al cortar un contragolpe liderado por el canterano Joel Roca, que exhibía su gran conducción tras la salida de un córner. Poco a poco, el Girona se fue adueñando de un partido que se empezó a decantar a los 20 minutos, cuando Abel Ruiz hizo buena la diagonal de Asprilla con un pase al espacio que el colombiano definió a las mil maravillas.

Siete minutos después, el valenciano se apuntaría el doblete de asistencias al regalar el 2-0 a Stuani, que solo tuvo que empujar el balón dentro de la red. El show particular del ex del Barça se cerró en los últimos suspiros del primer tiempo, clavando a la escuadra una intencionada cesión del uruguayo con la cabeza. Sin duda, Abel Ruiz quiere dar un paso adelante esta temporada, y no podía empezar mejor la pretemporada.

Tras el descanso, Míchel cambió todo el equipo menos a Lass Korouma. Entraron Karpvystov, Gibert, David López, Krejci, Papa, Yangel, Jastin, Tsygankov, Dawda y Mivoski. El delantero macedonio, a diferencia de Abel Ruiz, se fue del partido sin ver portería y desaprovechó oportunidades muy claras. La cara de Míchel desde el banquillo reflejaba el pensamiento de muchos gironins.

Jastin, en el 67’, amplió la ventaja con un disparo raso que se coló en la portería del Olot tras rebotar en un bosque de piernas, y Yangel redondeó la tarde con el quinto en un saque de esquina (85’). El Olot no perdió la cara al partido, pero no consiguió intimidar a Karpvystov.