El Girona no se equivocaba con Yangel Herrera

Lo último que necesitaba el Girona era tener a futbolistas en su plantilla que no estuviesen 100% comprometidos con la causa. El camino no iba a ser de rosas, precisamente. Lo sabía Míchel y todos y cada uno de los integrantes del equipo. Un recién llegado como Àlex Moreno lo entendió y se puso el mono de trabajo desde el día uno: "Los que no quieran estar que den un paso al lado", soltó en su presentación. Y uno de los futbolistas que forzó su salida, sobre todo en el tramo final del mercado, fue Yangel Herrera.

Fue una pérdida dolorosa. Míchel perdía a su fiel escudero. Al mejor futbolista de la difícil 2024/25. Un tipo con un espíritu competitivo sinigual, un físico descomunal, jerarquía en la medular y llegada al área rival... que no tendría sustituto. La llegada de Azzedine Ounahi, un perfil diferente al de Yangel, llenó rápidamente el vacío que quedó en la sala de máquinas e hizo que la afición se olvidara del venezolano.

"Fue un movimiento que yo nunca quise"

Cometió un error inusual en él que derivó en el 1-0 de Pépé en La Cerámica. Y, en el 42', tras la pausa de hidratación, pidió el cambio por una aparente molestia muscular. La hichada 'blanc-i-vermella' se preguntó entonces si se trataba de una lesión o si era un 'síntoma' de su posible salida y, al final, acabó siendo una mezcla de ambas.

Finalmente, el 1 de septiembre, fue traspasado a la Real Sociedad a cambio de 11 millones de euros más dos en variables. Sus primeras palabras como txuri-urdin dejaban claro que quería cambiar de aires: "Es un paso grande para mi carrera. Estaba buscando seguir creciendo, seguir evolucionando y la Real Sociedad es un gran club para hacerlo".

Yangel Herrera marcó el gol de la victoria frente al Getafe / EFE

Quien no quería que eso ocurriera fue un Quique Cárcel que confirmó a mediados de octubre en la rueda de prensa donde valoró el mercado que "fue un movimiento que yo nunca quise".

"Pero Yangel Herrera vino y nos dijo que quería salir y que no se sentía feliz con el proyecto. Todo pasó muy rápido, porque pidió salir el viernes antes del Villarreal. Era un jugador capital en estos últimos años. Creíamos que Axel Witsel podía hacer un trabajo similar, pero habíamos pensado en un dúo Witsel–Yangel Herrera. Encontrar un Yangel Herrera es muy complicado, pero creíamos que Ounahi podía aportar esa capacidad para entrar en línea y jugar. También tiene recorrido y trabajo, y creo que puede ayudar", detalló el director deportivo 'gironí'.

Parte médico eterno

El tiempo, al final, pone a todo el mundo en su lugar. Pese a que en Montilivi se viven tiempos críticos en cuanto a clasificación se refiere, el trío Witsel-Iván-Ounahi está funcionando a las mil maravillas. Y quien vive un auténtico calvario en San Sebastián no es otro que Yangel Herrera. Solo pudo disputar dos partidos (90' entre ambos) con la elástica txuri-urdin. ¿El motivo? Vive en un parte médico constante.

Con el que emitió la entidad donostiarra el jueves, ya van tres: el 25 de octubre "por unas molestias en el músculo sóleo de su pierna derecha" que sufrió ante el Sevilla, el 19 de noviembre por "una recaída de la lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha" y, a falta de comunicado oficial, se supo el 18 de diciembre que se lesionó el sóleo izquierdo mientras se está recuperando del derecho.

Cabe mencionar, asimismo, que su primer entrenamiento en Zubieta fue el día 2 de octubre - un mes más tarde de su fichaje -, debido a la lesión muscular que sufrió en La Cerámica. Según 'Radio MARCA', no se trata de una recaída de su lesión en el sóleo derecho y, además, es un contratiempo menor. Su retorno, eso sí, se aleja todavía más.