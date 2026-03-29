El Girona encara un tramo final de curso complicado

El camino hacia la permanencia del Girona es, desde hace muchas jornadas, una carrera de fondo llena de trampas y obstáculos que hay que ir esquivando para poder llegar a la línea de meta con una sonrisa. El equipo ha sabido reaccionar en este 2026 a un inicio de temporada nefasto y parece que va por el buen camino. Sin embargo, encadenar una de cal y otra de arena hace que no se encuentre la regularidad ni la tranquilidad esperadas.

Porque se ganó bien al Athletic Club en Montilivi (3-0), pero se venía de empatar de milagro en el campo del Levante UD (1-1) y después se perdió en Pamplona (1-0) en un partido muy flojo. Todo ello ha dejado un tramo final de Liga con los deberes aún por hacer.

Para llegar a los 42 puntos que ha fijado Míchel como la cifra que valdrá la permanencia, hay tiempo porque quedan nueve jornadas (27 puntos), pero la realidad también dibuja un calendario muy complicado y exigente. Villarreal CF, Real Madrid, Real Betis, Valencia CF, RCD Mallorca, Rayo Vallecano, Real Sociedad, Atlético de Madrid y Elche CF son los últimos rivales del Girona en este tramo final de curso.