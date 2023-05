Girona, encallado en el momento decisivo

El Girona llega a la final de Pamplona atascado en una mala racha de resultados que le han convertido en el segundo peor equipo del mes de mayo Los de Míchel solo han sumado dos empates en las últimas cuatro jornadas (2 puntos de 12)

Si el Real Madrid no se deja ir en el Bernabéu contra el Athletic Club y hace buenos los pronósticos, el Girona se clasificará para la Conference League con una victoria en el Sadar contra Osasuna en la última jornada de Liga Santander.

El conjunto gerundense parece haberse abonado a las ‘finales’ en el mes de junio y, después de tres temporadas consecutivas disputando el play-off de ascenso a Primera, este domingo el equipo luchará por un hito histórico e impensable durante el verano pasado: acceder a competición europea. Un regalo para los aficionados rojiblancos que, mientras sueñan con ver a su equipo viajar por todo Europa, observan desde la distancia, y muy tranquilos, las batallas que existen por debajo para mantener la categoría.

El 1-2 cosechado contra el Betis evitó que el escenario del próximo domingo fuese perfecto para los de Míchel, que, en caso de haber empatado o ganado en Montilivi, llegarían al Sadar dependiendo de ellos mismos e incluso con un punto podría haber sido suficiente. No será así y, para estar en Europa, la victoria es imprescindible porque el Betis fue superior a un Girona, en palabras de Míchel, “llano”. El técnico reconoció al final del partido que no estaba “nada contento” con la imagen del equipo y que no le apetecían celebraciones. El madrileño es consciente de que el Girona ha perdido aquella chispa que lo catapultó a la parte alta hace un par de meses, y eso no le gusta.

En este sentido, los números no engañan y dicen que los catalanes son el segundo peor equipo del último mes con solo dos puntos de doce en los últimos cuatro partidos. Solo el Celta, con un punto de doce, empeora los registros del Girona en este tramo decisivo del curso. El Girona empezó a alimentar el sueño de la Conference a raíz de una racha de resultados iniciada en el derbi contra el Espanyol y que tuvo los puntos álgidos del empate en el Camp Nou y de la victoria contra el Madrid. Pero ahora, el equipo se ha estancado.

Enfermería

Datos y estadísticas aparte, para el duelo ante Osasuna, la enfermería estará llena, pues Juanpe no acabó el partido por problemas en el sóleo. La temporada se está haciendo larga para un Girona que, aun así, ganando en el Sadar puede clasificarse para Europa. Míchel tiene trabajo esta semana. Regenerar las ilusiones de la plantilla para convencerla de que tienen en su mano jugar en Europa es el gran objetivo. Recuperar lesionados ya no depende de él. Iván Martín, Santi Bueno, Artero, Toni Villa y Kébé son bajas seguras para Pamplona.