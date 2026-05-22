Girona - Elche: horario y dónde ver por TV el partido de la jornada 38 de LaLiga EA Sports 2025-26

El Girona se juega algo más que la vida. Se juega continuar en Primera, en la élite del fútbol español. Por lo menos, depende de sí mismo para lograrlo. Para ello debe ganar como sea en Montilivi ante un Elche que llega con ventaja en la clasificación y al que le basta con puntuar para certificar la permanencia. Te contamos a qué hora es el partido y dónde se podrá ver en directo en España.

Los de Míchel llegan al último día del curso sin margen de error. La derrota por 1-0 en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid dejó al conjunto rojiblanco contra las cuerdas y convirtió la jornada 38 en una auténtica final por la salvación. Ya no hay cuentas posibles: el Girona necesita ganar; el empate o la derrota le condenan a Segunda División.

UNA FINAL EN MONTILIVI

Por suerte para Míchel, la final que tiene por delante no es en un escenario neutral. Será en Montilivi y el Girona tendrá a su gente para apoyar con todo en el partido más importante de la temporada. “Necesitamos ganar. Es una final, en casa y con nuestra gente”, declaró el técnico vallecano en la rueda de prensa previa al duelo, donde también pidió a sus jugadores personalidad, fútbol y cabeza fría para gestionar este encuentro de máxima tensión.

La grada de Montilivi se volverá a llenar este sábado / Aniol Resclosa

En un partido de este calibre no hay dinámicas que valgan. Da igual llegar mal, bien o genial. Un día de inspiración o un error inesperado puede cambiarlo todo. Y en noches como la que se viene, todo el mundo mira a Cristhian Stuani. Como en las últimas jornadas, el delantero uruguayo forzará pese a sus problemas físicos y ayudará a su equipo los minutos que pueda. De hecho, si el Girona tiene opciones de salvarse es por sus goles.

EL ELCHE, CON VENSTAJA

El Elche, por su parte, llega a Montilivi en una situación más favorable. El conjunto ilicitano también depende de sí mismo y tiene suficiente con un empate para mantenerse en Primera. Además, viene a Montilivi con confianza después de ganar 1-0 al Getafe en la jornada anterior, un resultado que le permite afrontar la última cita con algo más de aire que el Girona.

Aleix Febas es derribado por Gayà en el último duelo entre el Elche y el Valencia. | EFE / EFE

Aun así, el equipo de Eder Sarabia no podrá especular en un partido declarado de alto riesgo y máxima intensidad. Los ilicitanos tratarán de hacerse fuertes con balón, controlar los ritmos y evitar que Montilivi convierta el duelo en una avalancha emocional.

HORARIO DEL GIRONA-ELCHE DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Girona y Elche, correspondiente a la jornada 38 de LaLiga EA Sports 2025/26, se disputa el sábado 23 de mayo a las 21:00 horas en el Estadio Municipal de Montilivi.

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DÓNDE VER EL GIRONA-ELCHE DE LALIGA EA SPORTS

El Girona-Elche se podrá ver en directo en España a través de DAZN. También figura en la cobertura televisiva de la jornada mediante DAZN, Teledeporte, RTVE Play.