Girona - Elche en directo: Sigue en directo el partido de LaLiga vital por la salvación hoy en vivo

LAS CUENTAS DEL DESCENSO

Es momento de sacar la calculadora. Los nervios afloran y la tensión es total. ¿Qué necesita cada equipo para salvarse? Vamos a repasarlo.

15º, Levante: 42 puntos (6,83% probabilidades)

Depende de sí mismo frente a un Betis que no se juega nada. Puntuando se quedaría en Primera, ya que tiene el golaverage ganado a Mallorca y Girona. El Girona-Elche condiciona la salvación de todos los equipos con 42 puntos.

16º, Osasuna: 42 puntos (10,49% probabilidades)

Una serie de resultados lleva a los navarros a Segunda. Un cuádruple empate a 42 puntos con Levante, Mallorca y Elche lo dejaría en el puesto 18 y se iría a LaLIga Hypermotion. Si puntúa en Getafe, está salvado.

17º, Elche: 42 puntos (32,01% probabilidades)

Si empata o gana en Montilivi se salva. Si pierde, se va a Segunda... salvo que se produzca un cuádruple empate a 42 con Osasuna, Levante y Mallorca, que dejaría a navarros y baleares en la categoría plata.

18º, Girona: 40 puntos (55,11% probabilidades)

A los de Míchel solo les vale ganar. Así de sencillo. Si empatan o pierden, bajan.

19º, Mallorca: 39 puntos (95,56% probabilidades)

Está virtualmente en Segunda. Necesita una carambola: debe ganar al Oviedo en casa, que el Girona se imponga al Elche, el Getafe a Osasuna y que el Levante puntúe en Sevilla frente al Betis. De ser así, descenderían Elche y Osasuna.