En directo
LALIGA
Girona - Elche en directo: Sigue en directo el partido de LaLiga vital por la salvación hoy en vivo
Sigue en directo el partido entre Girona y Elche decisivo por la permanencia en LaLiga EA SPORTS
Última hora y resultado en vivo del Girona - Elche de LaLiga EA SPORTS 2025/26.
¡Saltan los jugadores a calentar! Recibimiento brutal de los hinchas 'blanc-i-vermells': bufandas al aire y muchísimo ruido. Pitos a los futbolistas franjiverdes.
CUERPO ARBITRAL
El árbitro encargado de dirigir este Girona-Elche será Alejandro Hernández. El colegiado de VAR será Carlos del Cerro.
LAS CUENTAS DEL DESCENSO
Es momento de sacar la calculadora. Los nervios afloran y la tensión es total. ¿Qué necesita cada equipo para salvarse? Vamos a repasarlo.
15º, Levante: 42 puntos (6,83% probabilidades)
Depende de sí mismo frente a un Betis que no se juega nada. Puntuando se quedaría en Primera, ya que tiene el golaverage ganado a Mallorca y Girona. El Girona-Elche condiciona la salvación de todos los equipos con 42 puntos.
16º, Osasuna: 42 puntos (10,49% probabilidades)
Una serie de resultados lleva a los navarros a Segunda. Un cuádruple empate a 42 puntos con Levante, Mallorca y Elche lo dejaría en el puesto 18 y se iría a LaLIga Hypermotion. Si puntúa en Getafe, está salvado.
17º, Elche: 42 puntos (32,01% probabilidades)
Si empata o gana en Montilivi se salva. Si pierde, se va a Segunda... salvo que se produzca un cuádruple empate a 42 con Osasuna, Levante y Mallorca, que dejaría a navarros y baleares en la categoría plata.
18º, Girona: 40 puntos (55,11% probabilidades)
A los de Míchel solo les vale ganar. Así de sencillo. Si empatan o pierden, bajan.
19º, Mallorca: 39 puntos (95,56% probabilidades)
Está virtualmente en Segunda. Necesita una carambola: debe ganar al Oviedo en casa, que el Girona se imponga al Elche, el Getafe a Osasuna y que el Levante puntúe en Sevilla frente al Betis. De ser así, descenderían Elche y Osasuna.
Lo dicho. Pelos de punta. Así arropó la afición al equipo en su llegada. Simplemente increíble.
"¡GIRONA ÉS DE PRIMERA!"
Brutal recibimiento en Montilivi. Pelos de punta. La afición, que llevaba toda una semana calentando motores para la final de esta noche, ha cumplido. "¡Girona és de primera!", exclamaban los hinchas 'blanc-i-vermells'. Ahora les toca a los jugadores...
¡Y ASÍ SALE EL ELCHE!
Estos son los XI elegidos de Eder Sarabia: Dituro; Chust, Affengruber, Bigas; Sangaré, Febas, Aguado, Villar, Germán Valera; Tete Morente, Álvaro.
Suplentes: Iñaki Peña, Iturbe, Pedrosa, Redondo, André Da Silva, Rafa Mir, Neto, Josan, John, Diang, Petrot, Cepeda, Héctor Fort.
APUNTE DEL XI DE MÍCHEL
David López es la gran sorpresa del once de Míchel. No era titular desde... ¡la jornada 3! El resto, los mismos del Metropolitano. Daley Blind, que arrastraba molestias, se cae de la convocatoria.
Suplentes: Rubén Blanco, Krapyvtsov, Hugo Rincón, Van de Beek, Stuani, Fran Beltrán, Abel Ruiz, Lemar, Echeverri, Francés, Artero.
¡XI DEL GIRONA!
¡Tenemos once del Girona! Así sale el conjunto de Míchel: Gazzaniga; Arnau, David López, Vitor Reis; Moreno; Witsel, Iván Martín, Ounahi; Bryan, Joel Roca, Tsygankov.
¡Buenas tardes! ¡Bienvenid@s a una noche de mucho fútbol! Y de muchos nervios... la primera una servidora. LaLiga EA Sports baja su telón y lo hace con una jornada unificada (21:00h) en la que muchos equipos se juegan Europa... o el descenso. Uno de ellos es un Girona que se juega la vida frente al Elche, que también lucha por la permanencia. A los de Míchel solo les vale la victoria... ¡Arrancamos!
- Ebrima Tunkara apunta a la pretemporada con el primer equipo del Barça
- ¿Adónde irá Guardiola? Las suculentas opciones de futuro tras su marcha del Manchester City
- Mercado de fichajes, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
- El 'palo' de Rashford al Manchester United
- Thiago Alcántara deja el Barça para centrarse en el L'Hospitalet
- Maldini se pronuncia sobre el adiós de Pep Guardiola: 'Es el segundo mejor entrenador de la historia
- El banquillo más complicado del planeta ya tiene dueño: el elegido del City para suceder a Guardiola
- La decisión vital de Casadó