¡El Girona no descarta devolver a Ter Stegen al Barça!

Malas noticias para Marc-André Ter Stegen. Según informó Què T'hi Jugues de la Cadena SER, el portero alemán ha sufrido una lesión muscular importante, una rotura isquiotibial con posible afectación al tendón, y las primeras exploraciones no son positivas. A falta de comunicado oficial, Ter Stegen podría estar de baja hasta cuatro meses de baja y no se descarta que el Girona rompa su cesión y lo devuelva al Barça.

El portero alemán salió cedido al Girona para sumar minutos y poder pelear por un puesto de cara al Mundial. Hansi Flick apostó en el Barça por un Joan García que está rindiendo a un nivel espectacular, y Ter Stegen, consciente de que debía sumar minutos para tener opciones de representar a Alemania este verano, veía el equipo de Míchel como un buen destino para terminar la temporada.

Ter Stegen saluda a la grada de Montilivi / EFE

Se dio luz verde a la cesión porque contentaba a las tres partes implicadas: el Barça liberaba parte de su elevada ficha, el Girona reforzaba su portería con una pieza de primer nivel, que conoce la competición y que iba a ofrecer rendimiento inmediato para salvar la categoría, y el alemán volvería a sentirse importante bajo palos.

Una lesión dolorosa

La lesión lo ha dinamitado todo. Ter Stegen debutó ante el Getafe el 26 de enero, en el primer partido que estuvo disponible, firmando una actuación más que notable en Montilivi: en los minutos finales, paró un mano a mano clave para evitar la derrota (1-1). Después, repitió titularidad ante el Oviedo en el Carlos Tartiere, duelo en el que se produjo la rotura muscular y en el que su equipo cayó por la mínima ante el colista de LaLiga (1-0). El alemán no pudo hacer nada en el gol a placer de Ilyas Chaira.

Ter Stegen, haciendo ejercicios de calentamientos / EFE

Uno de los mejores porteros de la historia del Barça, Ter Stegen aterrizó en la capital catalana en el verano de 2014, procedente del Borussia Mönchengladbach. Tras 423 partidos y 19 títulos, el portero de 33 años dio el primer paso de lo que parecía una marcha anticipada del conjunto culé firmando por el Girona. Pero la rotura muscular lo puede llevar de nuevo al Barcelona.

Noticias relacionadas

Según desveló la SER, el Girona no descarta dar marcha atrás y romper la cesión. Otras fuentes indican que incluso se podría salir al mercado a por una oportunidad de ultimísima hora. Sea como fuere, Dominik Livaković, ya en la disciplina del Fenerbahçe, es pasado 'gironí'. Por ahora, con ter Stegen KO, Míchel cuenta con Paulo Gazzaniga, dueño y señor de la portería de Montilivi hasta la llegada del alemán, y el ucraniano Krapvystov.