El Girona despierta tarde para seguir complicándose la vida

Sigue sin sellar la permanencia el Girona. El conjunto de Míchel sumó en Mestalla su segunda derrota consecutiva (2-1) y se queda a tan solo cuatro puntos del descenso, que podrían ser tres dependiendo del resto de resultados de la jornada. Fue un partido gris de los rojiblancos, que solo hicieron acto de presencia cuando el Valencia ya llevaba dos goles a favor. Joel Roca recortó distancias y los catalanes asediaron en el tramo final, pero Stuani se topó con Dimitrievski y el muro valencianista.

La carne se puso en el asador en una segunda mitad preciosa con intercambio de golpes constantes, pero los primeros 45 minutos vividos en Mestalla no fueron muy dignos que digamos por parte de dos equipos que no tenían todavía garantizada la salvación. Prueba de ello fueron los 'cero' disparos a portería en la primera mitad, en la que el Valencia pudo hacer sangre en varios contragolpes que ni siquiera logró culminar y que provocaron los pitos de la grada. Intensidad por parte de ambos equipos, toda; colmillo, nulo.

No parecía llevar excesivo peligro el cuadro valenciano, pero el Girona sufrió algún que otro susto, sobre todo en un remate de Lucas Beltrán a la madera en un remate totalmente solo al primer palo. Fue sobre el cuarto de hora de juego cuando más apretó un Valencia que encadenó esa jugada con un testarazo de Pepelu a la salida de un córner y una transición que Sadiq no supo definir tras el pase de la muerte de Ramazani.

Sin noticias del Girona, el cuadro de Míchel se la jugó en ese periodo con un posible penalti que el colegiado no señaló para fortuna catalana, en un agarrón en el área que impidió a Sadiq llegar al remate. Tal fue la primera mitad rojiblanca que su único disparo -ya sea fuera o entre los tres palos- resultó ser una falta directa desviada de Echeverri en el añadido.

El Valencia superó al Girona en Mestalla / EFE

Descanso y charla estéril

No pareció surtir efecto la charla de Míchel al descanso, pues el Girona recibiría el mazazo a los cinco minutos de la reanudación. Balón largo a la espalda de la defensa, nadie atento a la carrera de Ramazani y definición perfecta del delantero del Valencia tras encarar a Vitor Reis (1-0). ¡Pero la historia no acabó ahí! Diez minutos después, Gayá hizo lo que quiso con Arnau Martínez y puso un centro medido a la cabeza de Sadiq, que esta vez sí acertó en el testarazo tras sacarse de encima a Blind (2-0).

El gol del Girona que no sirvió para sumar un punto / EFE

Cuesta de creer, pero tuvo que encajar dos goles el Girona para reaccionar y encender el nerviosismo de Mestalla. Y todo bajo el sello de Míchel, que dio entrada a Bryan Gil, Francés y Joel Roca. Precisamente estos dos últimos, cuando tan solo llevaban un minuto sobre el verde, protagonizaron el 2-1, en un centro raso de Francés desde la derecha rematado al segundo palo por Joel Roca.

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Lo intentó ya hasta el final el Girona, sin éxito en los múltiples centros de Bryan Gil desde la izquierda y de Francés por la derecha. Eso sí, todo el mérito se lo llevó Dimitrievski, quien evitó el empate de Stuani en el 90' en un remate a bocajarro en área pequeña que sacó con una mano espectacular.