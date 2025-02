El Girona no despierta de su 'shit 2025' y Europa se aleja de verdad

Antes de visitar San Mamés el pasado 7 de febrero, Míchel estableció el objetivo del Girona en este segundo tramo de temporada en "sumar 60 puntos para ir a Europa". Desde entonces, el cuadro catalán no ha sumado ni un solo punto a su casillero y tras caer en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid (2-0), la racha de derrotas asciende a tres consecutivas.

Al Barça le tocó vivir su particular shit november, expresión que popularizó Hansi Flick cuando, después de golear al Mallorca a principios de diciembre, calificó el mes de noviembre culé como una "mierda". El Girona tuvo que hacer frente a su shit december para despedir el 2024 de una manera poco agradable. Sin embargo, no ha habido borrón y cuenta nueva en este nuevo año.

Los hombres de Míchel siguen inmersos en esta mala dinámica y parece que el shit december 'gironí' está evolucionando a un problema mayor: el shit 2025. Desde que ha arrancado el nuevo año, el Girona solo ha sido capaz de ganar dos partidos: ante el Alavés (0-1), en la jornada 19 de liga, y contra la UD Las Palmas (2-1), en la jornada 22 del campeonato doméstico. El resto de partidos (7), se saldaron todos con derrota. La última, la citada contra el Madrid.

Menos competiciones, mismos resultados

El Girona, que ya se había despedido anteriormente de la Copa del Rey al caer ante la UD Logroñés, equipo de Segunda RFEF, antes de pisar los dieciseisavos de final, dijo adiós a su primera aventura de la historia en la Champions a finales de enero después de sumar solo tres puntos en ocho jornadas. Sin embargo, la mala noticia no se recibió tan mal en Montilivi porque suavizaba el calendario del Girona y, a priori, tenía que ayudar a dar un paso adelante en LaLiga.

Luka Modric marcó el primer gol del Madrid contra el Girona / Manu Fernandez / AP

Después de ganar a la UD Las Palmas, el pasado 3 de febrero, Míchel apuntó en esa dirección, asegurando que su objetivo era "sumar 60 puntos para estar en Europa" la campaña que viene. Pero el descanso 'extra' no ha sentado bien al equipo, que ya encadena tres derrotas seguidas y no acaba de levantar cabeza. Los resultados no mienten: el Girona ocupa la 13ª plaza con 31 puntos, a cuatro de Conference League, 13 de Europa League y 17 de Champions League. Europa se complica y 2025 no remonta.