El Girona se desinfla ante el Atlético y cierra el año en descenso

El Girona puso fe y corazón, pero no fue suficiente para sumar frente al Atlético de Madrid (0-3). Los de Míchel se vieron completamente superados por los colchoneros, que prácticamente sentenciaron el encuentro en la primera mitad con los tantos de Koke y Gallagher. El conjunto gironí se va a las vacaciones navideñas en descenso y con malas sensaciones.

Con un sinfín de bajas y ya sin Ounahi, convocado con Marruecos para la Copa África, Míchel introdujo como novedades en el once a Alejandro Francés y Joel Roca. Para los gironins no era un partido más, era toda una oportunidad para continuar con la buena dinámica tras derrotar a la Real Sociedad en la última jornada y para salir del descenso después de muchas semanas.

Sin embargo, fue el Atlético de Madrid quien impuso su ritmo desde el principio. Los colchoneros, bien replegados en defensa, lograban transitar con facilidad y creaban peligro con cierta asiduidad. Avisó el equipo del 'Cholo' Simeone en un par de ocasiones hasta que apareció una genialidad de Koke, que estrenó el marcador con un imparable disparo desde fuera del área (0-1).

Este tanto reforzó todavía más el plan del Atlético de Madrid, que seguía haciendo daño al contraataque con Julián Álvarez y Alexander Sorloth. Por su parte, el Girona no encontraba la fluidez suficiente con el balón, se precipitaba en las acciones ofensivas y apenas generaba peligro en el área rival. Faltaba finura en la medular de los catalanes.

Sin ser capaz de llegar mediante el juego, el Girona recurrió al balón parado para asustar a los colchoneros. En un servicio lleno de rebotes y segundas jugadas, Witsel obligó a Oblak a lucirse con una intervención antológica, seguramente una de las mejores paradas de la temporada en el campeonato liguero. En Montilivi, nadie podía creer que aquel remate no acabara en gol.

Protagonismo para Gallagher

Animados por esta clara ocasión, los locales lograron igualar el partido a partir de la media hora de juego. Con los mismos problemas en la creación de juego, el Girona al menos ya no sufría tanto en la parcela defensiva. Las malas noticias para los colchoneros llegaron en forma de la lesión de Nico González, sustituido por Gallagher. Y precisamente el inglés se convirtió en protagonista del duelo.

Primero avisó con un remate desde la frontal que se marchó fuera, pero, a pocos minutos del descanso, logró ampliar la ventaja para los suyos. Gallagher probó fortuna con un disparo aparentemente inofensivo, pero Vitor Reis lo acabó desviando y el balón se coló en la portería defendida por Gazzaniga (0-2). La suerte tampoco estaba del lado del Girona. El marcador pudo ser incluso más abultado en la primera mitad, pero Pubill no pudo batir al guardameta local tras un cabezazo a bocajarro.

Tras el paso por los vestuarios, los de Míchel salieron concienciados para poner una marcha más desde el inicio. Pero, pese a la intención de acortar distancias en el marcador, el Girona no encontraba la manera de hacer daño en la portería del Atlético de Madrid. Ni los cambios del técnico madrileño conseguían agitar un partido totalmente controlado por los visitantes.

Sin opciones para el Girona

Sin ninguna prisa ni agobio por el marcador favorable, el conjunto colchonero tampoco buscaba con insistencia el tercer tanto. Los de Simeone dominaban el tempo del partido a través de largas posesiones y sin regalar absolutamente nada en defensa. Todo parecía bajo control para el Atlético, sin embargo, Álex Moreno estuvo a punto de alterar el guion del encuentro con un mano a mano que Oblak volvió a salvar.

Le gustaba lo que veía al 'Cholo' Simeone, que no movió el banquillo hasta faltando diez minutos. Curiosamente, el técnico argentino sustituyó a Gallagher, que había entrado en la primera mitad y se marchó con semblante enfadado. Lo intentó el Girona hasta el último minuto, pero fue el Atlético de Madrid quien mató el partido con un tanto de Griezmann en el descuento (0-3).