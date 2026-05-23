Cuesta escribir estas palabras: el Girona desciende a Segunda División. No pudo ser. Era una final. Uno de los partidos más importantes de su historia. Lo intentó hasta el último suspiro y necesitaba un segundo gol que no llegó. Álvaro avanzó al Elche en el marcador y tocaba remar para evitar el desastre. Arnau empató al inicio de la segunda mitad y dio esperanza a un Montilivi que fue el jugador número doce. Sin embargo, el gol no llegó. Ni con Cristhian Stuani sobre el césped. Duele (1-1).

Míchel se guardó el 'as' de Stuani. Confió en los once que iniciaron en el Riyadh Air Metropolitano, con la gran sorpesa de David López, que no era titular desde la jornada 3. El catalán jugó unos minutos frente al Atlético y fue el elegido para acompañar a Vitor Reis en el eje.

El inicio fue frenético. Entraron bien al partido los de Míchel, con el cuchillo en la boca y pisando área rival. Centros al área que no encontraron rematador, pero dejaban claro que el Girona iba con determinación a por el gol. Faltaba, como siempre, claridad en los metros finales. Y chutar. Sobre todo chutar.

Se hicieron con la posesión durante los primeros minutos. El Elche aguantó el tipo y jugó su partido. Fue bajando las pulsaciones del choque, incluso durmiéndolo en algunos compases, y fue creciendo en él. Posesiones estáticas, pausas constantes, Dituro tomándose su tiempo para servir de portería... En fin, que el conjunto franjiverde jugó sus cartas y le salió bien.

Los catalanes se fueron diluyendo con el paso de los minutos y la falta de contundencia y agresividad en su área le pasó factura. Marcó el Elche. Marcó Álvaro Rodríguez.

Sacó un libre directo - precedido de un pase de espuela totalmente innecesario de Ounahi - que ganó Bigas y dejó al de Palamós, que controló de espaldas a la portería, dio un par de toques mientras se dio la vuelta y se sacó un disparo cruzado directo a la escuadra. Toda una obra de arte, eso sí.

El Girona se derrumbó. Montilivi enmudeció. Nadie se lo creía. Hacían falta dos goles para evitar el descenso. El miedo se apoderó de todos y cada uno de ellos y solo quedaba obrar el milagro en la segunda mitad. Y rezar.

Arnau mantuvo la esperanza

Stuani se probó al descanso - aunque no saldría hasta más tarde -. El héroe fue otro: Arnau Martínez. También capitán. Marcó con el alma, con el corazón. Recogió el rechace de Dituro tras el libre directo de Ounahi y empató el partido en el 47'.

Quedaba un mundo. El Girona no se precipitó y, ya con Stuani sobre el césped, fue en busca del gol que le diese la permanencia. El Elche se defendió con uñas y dientes, e incluso dispuso de una ocasión muy clara, en la bota de Germán Valera, para sentenciar el encuentro.

El Elche, salvado

No fue así y el Girona no dejó de creer. Lemar envió un zurdazo a la madera. Ahí podía sido. Se lamentó Montilivi. Míchel puso toda la carne en el asador y, pese a prácticamente vivir en campo rival, seguía sin llegar el gol. Más centros al área... tampoco llegaba.

Señaló Hernández Hernández el final y, mientras el Elche festejaba la permanencia con los ilicitanos desplazados, los futbolistas del Girona, abatidos, sobre el césped, reunieron fuerzas para acercarse a un Jovent Gironí que no dejó de animar.

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Dieron una vuelta a Montilivi. El lenguaje corporal de los jugadores lo decía todo, lo mismo que las lágrimas de los aficionados que hace dos temporadas celebraban el pase a Champions y ahora lloran el descenso a Segunda.