El Girona no descarta fichar a un portero tras la lesión de Ter Stegen: "El Barça debe darle valor"

Quique Cárcel, director deportivo del Girona, ofreció una rueda de prensa este jueves por la mañana para valorar el mercado de fichajes y la situación deportiva del club. Sin duda, enero ha sido un buen mes para un Girona que ha conseguido escapar del descenso y empezar a vivir en zonas más tranquilas de la tabla. Echeverri, Fran Beltrán y Ter Stegen ilusionaron a la afición, que ahora lamenta la grave lesión del alemán.

Cárcel empezó valorando las salidas, la gran prioridad del mercado invernal: "El mercado empezó con sensaciones no tan buenas, pero los resultados han ayudado a tener tranquilidad. Teníamos que solucionar situaciones de jugadores que no estaban siendo importantes para darles oportunidades en otros sitios, sobre todo el tema de Solís y el de Asprilla también me preocupaba mucho, o el tema de Livakovic, que quería salir. A partir de allí, empezamos a trabajar para mejorar la plantilla, jugadores importantes para que Míchel tuviera más alternativas", apuntó.

Después, explicó cómo se dieron las llegadas, que han elevado el techo competitivo del equipo:"Echeverri lo queríamos en verano, creemos que ofensivamente nos dará cosas que no teníamos. Valoramos traer a dos centrocampistas, pero salió la oportunidad de traer a Fran Beltrán. Hemos tenido que hacer un esfuerzo, porque consideramos que podía ser importante y competir con Witsel e Iván. Y lógicamente necesitábamos a un portero, y llegó Ter Stegen, un muy buen portero y que nos iba a ayudar en el estilo de juego. Cuanto no tienes Copa ni partidos entre semana, no creo mucho en plantillas muy largas. Todos deben sentirse con opciones de ser titulares. El presupuesto es el que es", señaló.

El director deportivo explicó que hace un tiempo le preocupaba la defensa, pero como "en el último mes y medio el equipo ha mejorado su solidez y con la polivalencia de jugadores como Arnau Martínez, David López, Daley Blind o Alejandro Francés o Axel Witsel decidimos que ya estábamos bien en esa posición. El presupuesto es el que es", reconoció.

Ter Stegen, una lesión inesperada

Lógicamente, Cárcel fue preguntado por la grave lesión de Ter Stegen. ¿Buscó el Girona un portero? ¿Sigue abierto a fichar un libre?: "Lo que ha pasado con Marc es duro. Fichas a un portero tras lo que pasó con Juan Carlos, con Livakovic, viene él, creemos que tenemos la portería bien cubierta... Y se lesiona en el segundo partido. Pienso que estamos bien cubiertos con Gazzaniga y Vlad, pero tenemos que mirar el presupuesto para poder traer a un portero libre y pensar si realmente hay que hacerlo. Sergi Puig, el portero del filial, ya no es sub-23 y eso me preocupa. Tenemos a Andreev, y aunque creemos en él, no está jugando. Estamos trabajando la situación", confirmó.

Sobre la recuperación, Cárcel fue contundente: "Ha salido en todos sitios que regresaba al Barça, pero firmamos a Marc con todas las consecuencias. Es jugador del Girona, cedido por el Barça, club que tiene que darle valor, porque es un jugador que tiene contrato. Intentaremos que se recupere de la mejor manera posible. Es una persona excelente, ha demostrado unos valores humanos y profesionales excelentes, en solo 2-3 semanas con él. Me sabe muy mal su lesión".

¿La renovación de Míchel?

Cárcel también habló de la situación contractual del entrenador del equipo, Míchel Sánchez: "Él sabe que el Girona y Quique Cárcel quieren que renueve. Lo he dicho muchas veces. Creo que lo que hace Míchel es lo más sensato: trabajar en los objetivos, en el día a día... Quiero recordar la realidad de este año: está siendo complicado, el arranque fue durísimo... Mercado a última hora, resultados malos... Eso dificultó la situación al míster. La unión ha hecho que salgamos de esa situación. Míchel es consciente de que hemos estado a su lado. El futuro es este: queremos que continúe. Yo estoy convencido de que él es feliz aquí. Espero que esto acabe con su renovación".