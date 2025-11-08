Girona - Deportivo Alavés, hoy en directo: LaLiga EA Sports, en vivo

En directo
MIN. 20, GIR 1-0 ALA
¡¡La que ha tenido Ounahi!! El disparo del marroquí buscó toda la escuadra de la portería de Sivera, pero la pelota se marchó por muy poco... El Alavés ahora está KO sobre el verde de Montilivi ante un Girona muy activo.
MIN. 18, GIR 1-0 ALA
Buscó el empate el equipo de Vitoria con una falta en la frontal que le pegó Aleñá, pero despejó acertadamente con los puños Gazzaniga.
MIN. 16, GIR 1-0 ALA
Jugada de extremo de Bryan Gil que, después de llegar a la línea de fondo, saca un centro al área para que Tsygankov remate de cabeza en el segundo palo para poner a los suyos por delante.
MIN. 15, GIR 1-0 ALA
¡¡GOOOOOOL DEL GIRONA!!
MIN. 14, GIR 0-0 ALA
El equipo de Coudet está muy cómodo jugando al contragolpe y buscando la espalda de la defensa local.
MIN. 12, GIR 0-0 ALA
¡La que ha tenido el Alavés! Pase perfecto entre líneas de Mariano para un Denis Suárez que se planta ante Gazzaniga con un mano a mano que logra despejar el portero del Girona. Se está empezando a animar el partido...
MIN. 12, GIR 0-0 ALA
Los locales han entrado bien al partido y están animados buscando los errores de un Alavés que, poco a poco, se va haciendo con más posesión de la pelota. El dominio posicional es del Girona, pero el Alavés se siente cómodo esperando atrás para salir a la contra.
MIN. 8, GIR 0-0 ALA
¡Nuevo aviso del Girona! Disparo de Bryan Gil desde la frontal que ataja en dos tiempos el meta del Alavés.
MIN. 6, GIR 0-0 ALA
Busca pausar el ritmo frenético el equipo visitante con un Míchel que aplaude a los suyos desde la banda.
MIN. 4, GIR 0-0 ALA
Muy buenas sensaciones para el conjunto catalán con un Ounahi muy participativo y creando muchas dudas a la zaga vitoriana.
