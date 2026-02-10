El Girona ha dejado escapar siete puntos en el tiempo añadido esta temporada

El Girona ha cerrado el doble desplazamiento consecutivo a Oviedo (1-0) y Sevilla (1-1) con un balance de un punto de seis posibles y la sensación de haber dejado escapar una gran oportunidad para dar un buen salto en la clasificación y alejarse más del descenso. Lo peor de todo es la cara de tonto con la que se han quedado el equipo y la afición al ver cómo en ambos partidos el Girona ofrecía una sensación de superioridad clara y manifiesta sobre los rivales que, sin embargo, resultaba insuficiente para traducirla en más puntos. Por un lado, en Oviedo faltó remate, agresividad en ataque y mirar portería; es decir, chutar.

El domingo, en el Sánchez Pizjuán, el Girona tuvo lo que había faltado en Oviedo, ocasiones y claras, pero lo que faltó fue acierto en las múltiples llegadas de las que disfrutó. La falta de puntería y la actuación del portero Vlachodimos —con penalti detenido a Stuani incluido— evitaron un segundo gol que habría dado la victoria a los de Míchel. Y el fútbol, ya se sabe, no entiende de merecimientos, y el tiempo añadido se convirtió en una pesadilla para los gerundenses, que vieron cómo Kike Salas hacía el empate con un golazo (m.92) y Cristhian Stuani desaprovechaba un penalti en el último segundo del tiempo suplementario.

El gol de Kike Salas evitó que el Girona se llevara los tres puntos de Sevilla y respirara cómodamente en la clasificación. Porque sí, con dos puntos más, los de Míchel estarían a seis del descenso y no a cuatro como están ahora, a la espera del partido pendiente del Rayo. Maldito añadido, que diría aquel. En Sevilla y casi durante toda la temporada, porque salvo la alegría del gol de Vitor Reis en Montilivi contra el Getafe (m.94) y del segundo gol de penalti de Vanat en Cornellà (m.93), normalmente el tiempo extra ha traído disgustos al Girona. Y gordos.

Sobre todo fuera de casa, donde en los campos del Celta (1-1) y del Barça (2-1) volaron puntos, pero también en Montilivi ante el Oviedo (3-3). En total, pues, han sido siete los puntos que el Girona no ha sabido amarrar y que han desaparecido en el tiempo de descuento. Una cifra considerable que permitiría a los blanquirrojos vivir mucho más cómodamente en la clasificación. Ese recurrente entre la afición de «¿y si no nos hubieran marcado aquel día en Vigo, en Montjuïc contra el Barça o el día del Oviedo? ¿Dónde estaríamos?». Fútbol ficción.

La doble desgracia de Sevilla se sumó a las que colecciona el Girona esta temporada y que hacía jornadas que no se repetían. La última vez fue en Montilivi contra el Oviedo, en un partido en el que los gerundenses remontaron un 0-2 en contra para colocarse 3-2 (m.90), pero vieron cómo David Carmo aplastaba la fiesta en el m.97, en el último suspiro. Aquel 3-3 llegó una semana después de que Ronald Araujo, en el m.93, dejara sin un punto valiosísimo a los de Míchel en el Lluís Companys contra el FC Barcelona (2-1).

Eran momentos de dudas en un equipo que había entrado en la competición de la peor manera e intentaba no quedar descolgado en la cola de la clasificación. Tampoco lo logró en Balaídos, en la cuarta jornada, cuando Borja Iglesias (m.92) transformó un penalti cometido por Blind y dejó sin la primera alegría del curso a los gerundenses (1-1).

Noticias relacionadas

El Atlético y el Levante, también

El cuento de la lechera, pues, es fácil: dos contra el Oviedo, uno en Montjuïc, dos en Vigo y dos más en Sevilla. Siete puntos se ha dejado el Girona en el añadido esta temporada. Es tentador, pero mejor no hacer la suma de cuántos tendría ahora si no se hubieran escapado. Y, sobre todo, intentar, ya sea durmiendo el partido con la pelota o con más oficio, que no se escapen más en situaciones similares. Porque la cifra de goles encajados en el añadido se amplía a seis contando los intrascendentes de Griezmann (m.92) en el 0-3 con el Atlético y el de Koyalipou (m.94) en el 0-4 del Levante, en partidos ya sentenciados.