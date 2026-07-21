El Girona deja su huella en el Mundial

El Girona solo contó con dos representantes en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México: el marroquí Azzedine Ounahi y el belga Axel Witsel. Sin embargo, el club también dejó su huella en la cita futbolística más importante del planeta de otra manera: los campeones del mundo Pedro Porro, Álex Baena, Eric Garcia y Pau Cubarsí vistieron la camiseta 'blanc-i-vermella'.

'Orgull gironí' en su máximo esplendor. "Cuatro campeones del mundo con pasado 'gironí'. ¡Enhorabuena, Pedro Porro, Álex Baena, Eric Garcia y Pau Cubarsí!", celebró el club en sus redes sociales después de que la Selección conquistara su segunda estrella. A excepción del de Martorell, que debutó en la prórroga de la final, los otros tres han sido indiscutibles para Luis de la Fuente.

'Cuba', paso fugaz por la cantera

'Cuba' lo jugó absolutamente todo, formando una pareja excepcional con Laporte en el eje de la zaga y y consolidándose, aún más si cabe, entre la élite del fútbol mundial. Su excelente rendimiento le valió, además, el premio al mejor jugador joven del torneo. Eso sí, nunca llegó a debutar con el primer equipo del Girona. Procedente del Vilablareix, se incorporó a la academia en 2015, donde estuvo tres años - en edad benjamín y alevín - hasta que se mudó a La Masia en 2018.

Pau Cubarsí (i), Rodri Hernández (c) y Unai Simón de España posan con sus trofeos en las premiaciones del Mundial de la FIFA 2026 este domingo, tras vencer a Argentina en la final en el estadio MetLife en East Rutherford (NJ, EE.UU.). / Agencias

Pese a ello, su vínculo sentimental con el Girona sigue siendo evidente. Cuando marcó en Montilivi, optó por no celebrar el gol. Además, expresó públicamente su deseo de que la entidad lograra evitar el descenso a Segunda.

Ascenso meteórico de Porro

El lateral del Tottenham se adueñó de la banda derecha a partir de la fase eliminatoria. Llorente fue titular ante Cabo Verde y Uruguay y el de Don Benito, tras partir de inicio contra Uruguay, no se movió del once. Vio puerta frente a Austria y Francia y ofreciendo un rendimiento sobresaliente tanto en ataque como en defensa.

El buen ojo de Albert Síria lo llevó a reforzar el juvenil 'gironí' cuando militaba en las filas del Rayo. Su progresió fue meteórica: ascendió al Peralada, filial en Segunda B, y debutó con el primer equipo de la mano de Pablo Machín en la Copa del Rey.

Pedro Porro, tras su histórico gol contra Francia / EFE

Su irrupción fue tan rápida que solo disputó cinco encuentros con el Peralada antes de ganarse un sitio en la primera plantilla. Ya con Eusebio Sacristán al frente del banquillo, completó su primera temporada en Primera, en la que participó en 35 partidos y anotó un gol. Tras el descenso del Girona, el Manchester City se hizo con sus derechos y lo cedió al Real Valladolid.

Cesiones provechosas para Baena y Eric

El Mundial de Álex Baena también fue magnífico: pasó de 'tapado' a esencial. Una vez más, De la Fuente acertó con su apuesta por el de Roquetas de Mar, cuyo talento y sacrificio sin balón resultaron determinantes para el equilibrio de La Roja. Además, firmó el gol de la victoria frente a Uruguay que aseguró el liderato del grupo.

Alex Baena, jugador del Atlético de Madrid, celebra junto a Oyarzabal, de la Real Sociedad / Europa Press

Baena vistió la camiseta del Girona en la temporada 2021/22, cedido por el Villarreal, y fue uno de los grandes artífices del ascenso a Primera. Cerró el curso con cinco goles y siete asistencias en 45 partidos, dejando un gran recuerdo en Montilivi y manteniendo desde entonces una estrecha relación con el club.

Probablemente, el central no sería el futbolista que es hoy sin su temporada en el Girona. Su cesión resultó beneficiosa para ambas partes y permitió al defensa recuperar su mejor versión bajo las órdenes de Míchel. En Montilivi salió de su zona de confort, encontró la continuidad y la confianza que necesitaba y lo hizo en un contexto ideal para volver a sentirse importante. Además, explotó definitivamente una polivalencia que hoy es una de sus principales virtudes.

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