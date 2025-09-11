El Girona deja sin dorsal a Juan Carlos

Juan Carlos Martín Corral, dorsal número 1 del Girona FC la próxima temporada, se queda sin número para la campaña 2025/26.

Tal y como anunció el club en sus redes sociales, Míchel confirmó los dorsales oficiales de la plantilla para la próxima temporada y el portero, que se recupera de una grave lesión que sufrió en la rodilla izquerda y por la que tuvo que pasar por quirófano, además de la llegada de Dominik Livaković, se ha quedado sin número en la primera plantilla. El croata ha heredado su dorsal.

Los dorsales del Girona de la temporada 2025/26:

Entre las otras novedades destacadas, Lemar llevará el dorsal 11, Vitor Reis el 12, Ouhani el 18 y Vanat el 19, mientras que Witsel y Álex Moreno se quedan con el 20 y el 24, respectivamente.