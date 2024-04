Qué suerte que Montilivi vuelve a vestirse de gala esta noche. Y qué bien que el Girona vuelve a desplegar su fútbol con su afición al pie del cañón. Girona y Cádiz cierran el menú del sábado de esta trigesimocuarta jornada de LaLiga EA Sports, y lo hacen con objetivos totalmente opuestos.

EL 'ANTÍDOTO MONTILIVI'

"No deberíamos notar la diferencia, excepto el plus que nos da la afición. Tenemos que ser los mismos", decía Míchel ayer en la previa. Cierto es que el equipo encadena cinco derrotas lejos de Montilivi. Eso sí, de momento, no han afectado a su puesto en la clasificación ni frustrado su sueño europeo.

Los jugadores del Girona celebran el gol decisivo de Stuani ante el Betis / Aniol Resclosa

Y Míchel podría haber dado con la tecla y encontrado el por qué. "Analizo los partidos y es verdad que fuera no hemos dado nuestra mejor versión. Después del 0-1 fuimos un equipo menos agresivo y es algo que me llamó la atención, porque habíamos trabajado ser mas intensos en la presión. Y no me gustó. No podemos dejar de ser nosotros mismos, independientemente del resultado", explicaba.

Esa es la clave. Y el Girona debe reencontrarse en Montilivi. Ante su afición siempre ha ofrecido su mejor versión, ha ejecutado su juego a la perfección y apenas ha sumado una derrota. Y contra el Cádiz debe ser así.

"NO ES UN PARTIDO TRAMPA"

El Cádiz dio la cara ante un Barça con rotaciones, y sigue inmerso en la lucha por la permanencia. Ocupa la antepenúltima posición con 25 puntos, ocho más que un Granada - que junto al Almería - que depende de un milagro, y tres menos que el Celta, que está al borde del descenso.

Desde que Mauricio Pellegrino tomara las riendas del equipo, el cuadro gaditano ha sido capaz de sumar diez puntos en esos diez partidos. Logró mantener la portería a cero ante Atlético y Granada, y Juanmi está siendo una pieza clave.

Con la derrota del sábado, el Girona encadena cinco derrotas lejos de Montilivi / EFE

"Ahora mismo están en una buena dinámica con jugadores peligrosos arriba. Sabemos de la dificultad, hemos visto sus últimos partidos y han jugado muy bien. Es verdad que en el inicio de juego prefiere jugar en largo, pero son muy buenos en la segunda jugada y en la recuperacion de balón", analizaba Míchel en la previa.

DOS BAJAS IMPORTANTES

Míchel prácticamente descartó a Viktor Tsygankov y a Cristhian Stuani para la cita. No se entrenaron el viernes y, por lo tanto, no estarán disponibles ante el Cádiz. El ucraniano ya se perdió el duelo en el Cívitas Metropolitano, y el uruguayo arrastraba ciertas molestias del duelo.

Carles Garrido celebra uno de sus goles con el Girona B / @GFCAcademia

El resto de la plantilla está al cien por cien - incluido Iván Martín - y el técnico confirmó la novedad de Carles Garrido, uno de los nombres propios del filial, que suma 14 goles en 13 partidos. "Estará convocado. Tiene facilidades para hacer goles. Ante la posibilidad de que Stuani no llegue, vendrá".

ALINEACIONES PROBABLES

Girona: Gazzaniga; Eric, David López, Blind, Miguel; Yangel, Aleix, Iván Martín; Yan Couto, Savinho, Dovbyk.

Cádiz: Ledesma; Iza, Ousou, Chust, Pires; Alcaraz, Álex Fernández, Robert Navarro, Sobrino; Chris Ramos, Juanmi.

Árbitro: Alberola Rojas (Castellano-Manchego)

Estadio: Montilivi

Hora: 21:00h