El Girona convoca una Junta General Ordinaria de Accionistas

La Junta General Ordinaria de Accionistas del Girona FC SAD se celebrará en el Estadio de Montilivi el día 18 de diciembre de 2025, a las 16h, en primera convocatoria y, en su caso, el día 19 de diciembre, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar, en el Orden del Día, los siguientes asuntos:

Primero.– Ratificación de la constitución en Junta General, del orden del día y de los cargos de presidente y secretario de la misma.

Segundo. Informe del presidente.

Tercero.– Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes a la temporada 2024/2025 y al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2025 (balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, memoria explicativa, informe de gestión, propuesta de aplicación del resultado e informe de auditoría).

Cuarto. Aprobación de la aplicación del resultado de la temporada 2024/2025, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2025.

Quinto. Examen y aprobación del Presupuesto de la temporada 2025/2026.

Sexto. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, todo ello referido al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2025.

Séptimo. Prorrogar, en su caso, el nombramiento de los auditores de cuentas por un período máximo de tres temporadas deportivas (2025/2026, 2026/2027 y 2027/2028).

Octavo. Delegación al órgano de administración de las facultades necesarias para subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados en la Junta General, así como proceder a su elevación a público e inscripción en el Registro Mercantil.

Noveno. Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.