El Girona continúa roto

Continúan sin llegar buenas noticias a Montilivi. Le va a venir bien este primer parón de selecciones del curso a Míchel. Que debe ajustar muchísimas cosas. Habrá cerrado el mercado de fichajes y, al fin, podrá trabajar con su plantilla al completo. Y es que, pese a ofrecer una mejorada puesta en escena y merecer algo más en el tramo final, los errores de bulto que cometió, sumados a la exhibición bajo palos de Nyland, le privaron de estrenar su casillero en LaLiga (0-2).

Revolución

Míchel revolucionó el once en Villarreal. Y no hace falta ni recordar cómo acabó la película. Por ello, hizo lo propio en la visita del Sevilla. 10 cambios en el once. Tres de ellos, obligados: Krejci es futbolista del Wolves y tanto Yangel como Tsygankov están en la enfermería. Gazzaniga volvió bajo palos tras cumplir sanción. Witsel debutó y Lemar y Àlex Moreno se estreban de inicio. ¿El único 'superviviente' de la debacle en La Ceràmica? Un Joel Roca que se ganó a pulso ser el único titular en los primeros tres compromisos ligueros.

Un experimiento que no salió, así de primeras, del todo mal. No era tarea difícil mejorar la puesta en escena del fin de semana anterior. Como mínimo, había algo más de garra. Innegociable en Primera División, incluso ante un rival que tampoco está en su mejor momento y firmó un arranque idéntico al suyo. Que también queríaestrenar su casillero.

Asprilla, que regresó al once tras caerse del mismo en Villarreal, se atrevió con un chut lejano, repelido por Kike Salas, en los primeros compases del partido. Antes, eso sí, Gazzaniga midió mal en su salida en un córner y a punto estuvo de costarle caro. Pero quien se llevaría tremendo chasco sería Matías Almeyda con la lesión de Ejuke, que tuvo que ser sustuido por Juanlu en el primer cuarto de hora por unas molestias musculares.

Transiciones fatales

Los de Míchel esta vez sí que pisaron área rival. Joel Roca - con Àlex Moreno como escudero - recorrió constantemente la banda izquierda. Lemar dio pinceladas de su talento. Y Asprilla se mostró activo, viniéndose hacia dentro para armar el disparo. Todo ello insuficiente para batir a Nyland. De hecho, el primer tanto del encuentro fue sevillista. Que llegó tras un error grosero 'gironí'.

Witsel ante el Sevilla / Siu Wu

En un córner a favor de los locales, Agoumé le rebañó el balón a Joel Roca y el Sevilla montó la contra. Vargas corrió a por un envío a la espalda de los centrales y, cuando parecía que Vitor Reis o Àlex Moreno abortarían dicho ataque, un error de comunicación entre ambos propició el pase del suizo al recién llegado Alfon, que recortó en seco y batió a Gazzaniga con un disparo raso.

Nyland frenó la reacción

Tal fue la reacción del Girona, que Lemar estuvo a punto de poner el 1-1. Pero le sobró un regate. Y pudo arrepentirse de ello cuando el ligero despeje de Witsel sobre un disparo de Vargas evitó el 0-2. Instantes después, Isaac, solísimo dentro del área tras un robo en salida, estrelló su golpeo al palo. Se le apareció la virgen al cuadro de Míchel.

Continuó insistiendo el Girona después de pasar por vestuarios. El Sevilla resistía como podía. Incluso Castrín tuvo que salvar un remate prácticamente en línea de gol. Y, sin estar del todo cómodos en el partido, otro error del Girona volvió a dar vida a los de Almeyda. De nuevo en transición, quien perforó la red de Gazzaniga fue Isaac Romero. Míchel puso toda la carne en el asador y, de no ser por un Nyland espectacular, quizá su equipo no se hubiese ido de vacío. Lo dicho, el parón viene como anillo al dedo.