El Girona confirma lo peor: Portu se rompe el cruzado

El Girona confirmó lo que todos los gironins temían: Cristian Portugués se ha roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Una noticia muy mala que, tras las recientes bajas de Daley Blind y Vladyslav Krapyvstov, supone el enésimo golpe duro en Montilivi.

El atacante murciano, pilar del vestuario junto a Cristian Stuani por su veteranía y su vínculo y cariño con el Girona, tendrá que seguir el resto de la temporada desde la grada. Durante el entrenamiento del miércoles, Portu sintió un fuerte dolor en la rodilla izquierda y las primeras exploraciones invitaron a pensar lo peor.

Sucedió durante un entrenamiento

Horas después, ya entrada la tarde, el club confirmó la dura lesión con un comunicado oficial: “Cristian Portugués sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. La lesión se produjo durante el entrenamiento del miércoles”.

El delantero del Girona, Portu, durante el partido ante el Espanyol / EFE

Como explicó el Girona, el doctor Ramón Cugat visitó al jugador durante la tarde del miércoles y “será intervenido quirúrgicamente el viernes”. El club también quiso mostrar “todo el apoyo al jugador en este momento complicado y le desea una recuperación rápida y satisfactoria”.

Esta temporada, el de Beniel había participado en once partidos (cinco titularidades) , acumulando un total de 532 minutos de juego y una asistencia en el encuentro de Copa del Rey contra el Constància. A sus 33 años, seguía siendo una pieza esencial para Míchel. Aunque no era titular indiscutible, aportaba piernas frescas y desborde cuando tocaba revolucionar los partidos, además de compromiso y trabajo para gestionar resultados ajustados. La temporada pasada jugó 33 encuentros, marcando un gol y sirviendo dos pases de gol.

De este modo, Portu se suma a Donny van de Beek y a Juan Carlos como bajas de larga duración y la enfermería de Míchel ya suma siete efectivos, contando también a David López, Alejandro Francés, Vladyslav Krapyvstov y Daley Blind, que, con su lesión, afectó indirectamente a Arnau Martínez y Àlex Moreno de cara al Catalunya-Palestina celebrado el pasado martes en Montjuïc. Ante la lesión del neerlandés, el Girona se cubrió las espaldas y no les dejó participar en el duelo benéfico. La situación es complicada en Montilivi.