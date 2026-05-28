El Girona confía en Quique Cárcel

En Girona deben empezar a mover ficha. La tristeza y el dolor por el descenso a Segunda División ún pesan, pero el club está obligado a tomar ya las primeras decisiones de cara a la reconstrucción del proyecto. El primer movimiento fue el sonado pero doloroso adiós de Míchel Sánchez, que pone fin a una etapa dorada de cinco años en Montilivi.

El madrileño deja una huella imborrable en Girona. Es, sin duda, el mejor entrenador en la historia de la entidad. Su ciclo, no obstante, ha llegado a su fin. Toca ahora remodelar un proyecto que, pese al descenso, seguirá liderado desde la secretaría técnica por Quique Cárcel.

Y es que según afirma '¡Qué T'hi Jugues!' de 'SER Catalunya', el director deportivo cuenta con la plena confianza tanto de la propiedad como del City Group para ser el encargado de confeccionar una plantilla cuyo objetivo será regresar a Primera División.

Quique Cárcel continuará vinculado al proyecto al menos una temporada más, respetando el contrato que le une a la entidad hasta 2027. La dirección deportiva del Girona ha sido cuestionada en los dos últimos años por una planificación que no estuvo a la altura y que fue uno de los factores que explican el descenso a Segunda División.

Quique Cárcel, director deportivo del Girona / Girona FC

El director deportivo venía de firmar etapas brillantes en temporadas anteriores, pero tras la salida de varias piezas clave en el verano de 2024, muchas de las incorporaciones realizadas desde los despachos no terminaron de responder a las expectativas en relación con su coste o caché.

Una de las grandes decisiones de Quique Cárcel pasa por el banquillo: ¿quién será el sucesor de Míchel en Montilivi? Sobre la mesa aparecen varios nombres, como García Pimienta o Aday Benítez, en un movimiento clave para el regreso del club a la máxima categoría del fútbol español.

Noticias relacionadas

En cualquier caso, Cárcel seguirá teniendo las riendas de la planificación deportiva y afronta un desafío mayúsculo: reconstruir una plantilla —con salidas y entradas— diseñada para competir y lograr el objetivo del ascenso a Primera División.