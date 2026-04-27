El Girona, condenado a "sufrir"

No ganar en Mestalla era sinónimo de complicarse un poco más la vida. Ya dejó claro Míchel tras la derrota ante el Real Betis Balompié que el Girona no estaba ni mucho menos salvado y que le tocaría sufrir. Con el triunfo del Valencia, sin embargo, cayó hasta la decimoquinta posición y fue adelantado por el propio conjunto che o un Elche que cogió aire tras vencer en el Tartiere.

La tabla continúa apretándose y son demasiados los equipos que están inmersos en la lucha por la permanencia. Y lo cierto es que el conjunto catalán desaprovechó una oportunidad vital para alejarse del descenso y dar un paso importante hacia la salvación. No lo pudo definir mejor Míchel tras el encuentro: "Hasta el 2-0 nos faltó alma y determinación en el juego".

Los cambios, entre ellos Joel Roca y Francés - goleador y asistente, respectivamente -, dieron otro aire a un equipo que lo intentó sin éxito y sumó su segunda derrota consecutiva en el tramo más decisivo del curso. El entrenador madrileño, que suele guiarse por las sensaciones que transmite el equipo, recordó que "todos los partidos son importantes", dejando entrever que el equipo no lo afrontó como tal.

El gol del Girona que no sirvió para sumar un punto / EFE

El 2026 arrancó de la mejor manera y el Girona dio grandes alegrías a la afición, especialmente ante rivales de entidad como Barça, Madrid, Athletic o Villarreal. Perdonó, sin embargo, en los duelos directos frente a Oviedo, Sevilla, Alavés, Levante y este último ante el Valencia.

Como bien dijo Míchel el pasado martes tras la derrota ante el conjunto verdiblanco, "estamos con el mismo deseo de supervivencia". Toca mirar hacia delante, sin contemplaciones, y afrontar los cinco partidos que restan como finales. "Necesitamos ganar partidos, nos tocará sufrir", aseguró el vallecano.

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El Mallorca, otro rival directo, visita este viernes Montilivi y, de sumar los tres puntos, los catalanes tomarían ventaja respecto al descenso como sobre el conjunto balear. Después tocará rendir visita al siempre exigente Vallecas, recibir a la Real Sociedad, desplazarse al Metropolitano y cerrar el campeonato ante el Elche en Montilivi.