El Girona se come la mona más lejos del descenso

Nada que ver con lo vivido en La Cerámica el pasado 24 de agosto. El Girona tocó fondo en La Cerámica. El Submarino endosó una manita dolorosa, pero que sirvió como punto de inflexión para un conjunto catalán que poco a poco iría mostrando la mejor de sus caras. Miren dónde está ahora: jugando su mejor fútbol y cada vez más lejos del descenso tras un triunfo coral ante un Villarreal que quería hacer buena la derrota del Atlético ante el Barça. Los catalanes fueron superiores en todo momento a los de Marcelino y refuerzan su moral de cara a la visita al Bernabéu del viernes. Primera victoria ante el cuadro 'groguet' en un Montilivi entregadísimo y a tan solo cinco de los famosos 42 puntos.

Los de Míchel se sintieron cómodos en todo momento. Domaron el esférico, entendieron los tiempos del partido y sometieron a un Villarreal al que le costó encontrarse en Montilivi. El preparador madrileño tocó dos piezas en su once respecto al presentado en Pamplona: Àlex Moreno por Hugo Rincón e Iván Martín por Joel Roca.

Reforzó el centro del campo con un trivote - Witsel, Beltrán e Iván - inédito. Un ajuste que le dio la vida al equipo Ounahi, a priori, partiría en banda. Aunque en la práctica flotaría con libertad absoluta por el césped.

Vanat, roto

La peor noticia de la noche fue, sin lugar a dudas, la lesión muscular de Vladyslav Vanat en el minuto 10 de partido. El ucraniano sintió un pinchazo en la parte posterior del muslo en una carrera durante la disputar por un balón con Pau Navarro y se echó al suelo pese a su intento por continuar.

Ingresó Abel Ruiz en su lugar y el '19', ya en el banquillo, lució hielo en la zona de los isquiotibiales. El de Almussafes hizo lo que mejor sabe hacer y se descolgó una y otra vez para participar en la creación y generar espacios a la espada de la zaga 'grogueta'. Blind, por cierto, se marchó con aparentes molestias físicas.

Pau Navarro metió la pata

Se aproximaba el Girona a la meta de Luiz Júnior. Abel Ruiz fue el más listo de la clase y robó un balón que iba para el arquero 'groguet', pero su pase a Iván Martín fue cortado por un providencial Renato Veiga. Y en ese córner, Vitor Reis envió un testarazo que se marchó por encima del travesaño. Dos ocasiones claras que encontraron premio minutos después.

Combinaron los catalanes por derecha, tiró Arnau el desmarque hacia línea de fondo y buscó a Abel al primer palo, pero se topó con un Pau Navarro que tuvo la mala fortuna de despejar hacia su propia portería. Gol psicológico a un Villarreal incómodo.

Triunfo coral

Salieron los de Marcelino García Toral con mayor actitud y energía en la segunda mitad, pero el Girona realizó un enorme esfuerzo colectivo para controlar las embestidas de los Mikautadze, Gerard, Pépé y compañía. El técnico 'groguet' agitó el árbol, pero sus cambios no acabaron por revolucionar el encuentro.

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Los jugadores del Girona celebran un gol en propia del Villarreal / David Borrat / EFE

Los de Míchel perdonaron, especialmente en los primeros compases, y tuvieron que resistir con uñas y dientes para conservar un resultado que hubiese sido más abultado de no ser por Luiz Júnior. Tres puntos importantísimos para tomar distancia respecto el descenso y, por qué no, mirar hacia arriba. Próxima parada: Santiago Bernabéu.