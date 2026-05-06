El Girona cierra la llegada de Izan González

El Girona, que aún no tiene la permanencia asegurada en Primera División, está trabajando en perfilar la próxima campaña con incorporaciones de presente y futuro. En este sentido, según informó el ‘Què t’hi Jugues’ de la Cadena SER, el cuadro catalán ha fichado a Izan González, prometedor centrocampista de la generación de 2004, quien actualmente jugaba cedido en el Granada y tenía apalabrada su llegada a Montilivi en verano.

El futbolista de Blanes, según la fuente mencionada, ya ha estampado su firma en un nuevo contrato de larga duración con el Girona, sellando de esta manera un acuerdo cerrado antes de la compra de la UE Cornellà por parte de Leo Messi, club al que pertenece el jugador.

En el conjunto catalán valoran a Izan González como una pieza de valor estratégico de cara a las próximas campañas. Salvo sorpresa, el jugador estará en dinámica del primer equipo, con la intención de darle rodaje en la máxima categoría del fútbol español.

Durante este curso, el futbolista está acumulando experiencia en Segunda División, competición en la que ya ha participado en 14 encuentros con el conjunto nazarí, marcando un gol y repartiendo una asistencia. Su adaptación al fútbol profesional y su crecimiento en un entorno competitivo han reforzado la confianza de la dirección deportiva del Girona, que sigue muy de cerca su progresión, especialmente desde su gran explosión hace tan solo unos meses.

Izan González maravilló en su debut con el Granada / @GranadaCF

Formado en la cantera del Cornellà, club que conservaba sus derechos, Izan González ha ido quemando etapas a gran velocidad. Su potencia física, su lectura del juego y su capacidad para ocupar distintas posiciones en la medular son algunas de las cualidades que más gustan en Montilivi.

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Con esta operación, el Girona deja clara su apuesta por jugadores jóvenes que crezcan de la mano del equipo y que, si en el futuro alcanzan su potencial, puedan dejar una importante cantidad de dinero en las arcas de la entidad.