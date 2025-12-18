El Girona cierra el grifo: reajuste presupuestal tras la Champions

El Girona FC ha pasado del salto europeo a la contención. La Junta General Ordinaria de Accionistas del club ha aprobado este jueves las cuentas de la temporada 2024-25 y ha dado luz verde al presupuesto de 2025-26, fijado en 75 millones de euros, una cifra que refleja el impacto directo de no repetir los ingresos ligados a la Champions League. Con la tesorería reforzada por un beneficio histórico en el último ejercicio, la entidad se prepara ahora para un curso en el que prevé pérdidas próximas al millón de euros.

Un presupuesto a la baja con el efecto Champions

El club ha situado el presupuesto de la temporada 2025/26 en 75 millones, 35 menos que la temporada anterior. La principal causa es el descenso de los ingresos por derechos de televisión asociados a la Champions League, que se reducen en 30 millones. El resto del ajuste responde al retorno a un escenario de ingresos más estable y menos excepcional, propio de un equipo sin competición europea de máximo nivel.

Aun con el recorte, el Girona destaca varios indicadores de fortaleza comercial. La entidad ha alcanzado cifras récord de abonos, con 9.800 abonados, y ha vendido la totalidad de las localidades VIP, impulsando al máximo los ingresos por hospitalidad.

Patrocinios al alza y más foco en tienda y online

En el mismo informe presentado a los accionistas, el club prevé un crecimiento del 8% en patrocinios respecto al ejercicio anterior, una línea que consolida la apuesta por la marca Girona en un ciclo de mayor visibilidad internacional.

Los 'tossuts' también remarcan la consolidación del rendimiento de la tienda situada en el centro de la ciudad y anuncian que trabaja en ampliar la oferta en el canal online, en una estrategia orientada a diversificar ingresos más allá de la televisión.

En este esquema, la venta de jugadores se mantiene como pieza complementaria de equilibrio. El club señala como operación más relevante la salida de Krejci al Wolverhampton, una transferencia que le permitirá incrementar en el mercado de invierno el límite salarial fijado actualmente por LaLiga en 75 millones de euros.

De esta forma, la Junta —en la que han estado presentes el City Football Group (Midco) Ltd., MC Girona LLC, Montilivi LTD y Joaquim Boadas de Quintana, accionistas que representan el 99,2276% del capital social del club— ha aprobado las cuentas de 2024-25 con un beneficio neto histórico de 16,5 millones, 3,1 millones por debajo del presupuesto previsto, un ajuste que el club atribuye a un rendimiento deportivo inferior al esperado tanto en LaLiga como en Champions.