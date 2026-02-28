Girona-Celta: Horario y dónde ver hoy por TV el partido de LaLiga EA Sports 2025-26

El Girona recibe este domingo al Celta en un interesante partido de LaLiga EA Sports 2025-26 correspondiente a la jornada 26 del campeonato español. Con mucho más en juego que tres puntos, los gironins afrontan el choque en la undécima plaza con 30 puntos y un triunfo contra el cuadro celeste, sexto con 37 unidades, significaría un golpe sobre la mesa en el objetivo de la permanencia.

Por su parte, el partido es una oportunidad de oro para un Celta que ya conoce a su rival en los octavos de la Europa League, el Olympique de Lyon, y que tiene opciones incluso de terminar la temporada en LaLiga en el ‘top 5’.

Míchel Sánchez, entrenador del Girona, en la banda de Mendizorroza / EUROPA PRESS

El objetivo del Girona no es otro que los “42 puntos; hay que llegar lo más rápido posible”, como declaró Míchel Sánchez, entrenador del cuadro catalán, en la rueda de prensa previa al duelo. Sin embargo, el técnico vallecano sabe que será un duelo complicado: “El Celta es de los mejores equipos de LaLiga. Está peleando por posiciones europeas”, señaló sobre el cuadro gallego.

Sin Borja Iglesias

Mientras el Girona no contempla más bajas que las conocidas hasta la fecha, el Celta no podrá contar con Pablo Durán, que no regresará hasta principios de marzo por un esguince de rodilla, ni con Borja Iglesias, sancionado por acumulación de tarjetas amarillas.

Borja Iglesias, en el partido contra el Rayo Vallecano / Marta G. Brea

Una baja muy sensible la del ‘Panda’, máximo goleador del equipo de Claudio Giráldez esta temporada con 14 goles entre todas las competiciones, números que complementa con 3 pases de gol. En Liga suma 10 tantos y 2 asistencias en 23 encuentros.

HORARIO DEL GIRONA - CELTA DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Girona y Celta de Vigo, correspondiente a la jornada 26 de LaLiga EA Sports, se disputa este domingo a las 21:00 (CET) en España, en Montilivi.

DÓNDE VER EL GIRONA - CELTA DE LALIGA EA SPORTS

El Girona - Celta de Primera División se podrá ver en directo en televisión este domingo a través de DAZN por DAZN LaLiga y LaLiga 2 en Movistar (55 y 58), en Orange (113 y 114) y en LaLiga TV Bar.