El Girona hace caja con Solís

Las noticias llegan a cuentagotas en Montilivi. Desde que terminó la temporada y se confirmó el descenso, el club únicamente ha anunciado que Míchel no continuará, ha hecho públicos los precios de los abonos y ha confirmado un fichaje que ya estaba cerrado desde enero, el del delantero ucraniano Oleksander Pyschur.

Esta debería ser una semana importante en cuanto a la planificación de la plantilla, sobre todo para decidir quién será el nuevo entrenador. Sin embargo, habrá que esperar algunos días más. De momento, lo que sí se ha concretado es el traspaso definitivo de Jhon Solís al Birmingham.

El centrocampista colombiano jugó la segunda mitad de la temporada en el conjunto inglés, que ha quedado tan satisfecho con su rendimiento (18 partidos y un gol) y ha decidido quedarse con él en propiedad y comprarlo por unos siete millones de euros. De esta manera, el Girona obtiene una buena cantidad por un futbolista que le costó alrededor de seis millones hace tres temporadas y que nunca llegó a demostrar el nivel que se esperaba de él.

Jhon Solís, esta temporada con el Girona / X

Eso sí, los siete millones que pagará el Birmingham no irán íntegramente a las arcas del Girona. Cuando el club rojiblanco fichó a Solís en verano de 2022 incluyó una cláusula por la cual el 20% de una futura venta correspondería a Atlético Nacional, su club de origen. Así, el conjunto colombiano recibirá ahora 1,4 millones de euros. El Girona ha replicado esa misma cláusula, por lo que si el Birmingham vende a Solís en el futuro, el club catalán percibirá el 20% del importe del traspaso.

Solís se marcha sin dejar una huella importante en Montilivi. En las dos temporadas y media que ha defendido la camiseta del Girona disputó 61 partidos y marcó un gol, ante el Alavés. Eso sí, solo fue titular en quince ocasiones.

Resuelto el asunto Solís, queda por ver qué sucede con el otro colombiano de la plantilla, Yáser Asprilla. El mediapunta no ha encajado en Montilivi desde su llegada en el verano de 2024 y, pese a todas las oportunidades que le dio Míchel, nunca mostró ni la calidad ni la implicación necesarias para competir a este nivel.

El pasado mes de enero, el club acordó su cesión al Galatasaray, donde tampoco ha tenido el protagonismo que esperaba. En Estambul, Asprilla ha disputado nueve partidos sin marcar ni asistir durante la segunda vuelta. Con contrato hasta 2030, el Girona deberá decidir qué hacer con el futbolista más caro de su historia, que costó 18 millones de euros más variables.

Míchel posa con la camiseta del Ajax / Ajax

Quien todavía sigue siendo jugador del Girona es Arnau Martínez, aunque parece que por poco tiempo. Sus condiciones y proyección hacen que, en un club de Segunda División, sea una auténtica ganga. Además, debido al descenso, su cláusula de rescisión se ha reducido a solo ocho millones de euros.

Según el periodista especializado en mercado Matteo Moretto, la lista de pretendientes de Arnau es larga. En las últimas horas, se han sumado el Betis, el Fulham y el PSV Eindhoven. Habrá que ver qué club está dispuesto a pagar y cuál es el destino que más seduce al futbolista de Premià de Mar.

A sus 23 años, Arnau se ha consolidado como uno de los jugadores franquicia del Girona. Capitán en numerosas ocasiones debido a las suplencias o lesiones de Stuani, ha sido un ejemplo de esfuerzo y compromiso. Incluso ha jugado muchos partidos con molestias físicas.

Mientras tanto, el otro gran nombre de la plantilla con cartel en el mercado, Azzedine Ounahi, fue titular con Marruecos en el empate (1-1) frente a Brasil. De momento, ya ha despertado el interés de la Fiorentina, que estaría dispuesta a negociar por su fichaje.