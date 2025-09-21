El Girona, en caída libre

Cuesta abajo y sin frenos. Así está un Girona que encajó una sonrojante goleada ante un Levante beneficiado por las expulsiones de Axel Witsel y Vitor Reis en el ecuador de la primera mitad y al inicio de la segunda, respectivamente. Que continúa con la condición de colista de LaLiga EA Sports con apenas un punto en su casillero, obtenido en Balaídos la jornada anterior.

La vida da muchas vueltas. El 18 de septiembre se cumplió un año de su histórico debut en la Champions League en el Parque de los Príncipes ante el París Saint-Germain y, tan solo dos días después, encajó una derrota alarmante en Montilivi ante el recién ascendido Levante, que cosechó su primer triunfo en su regreso a la máxima categoría del fútbol español.

GIRONA (ESPAÑA), 20/09/2025.- El entrenador del Girona FC, Míchel durante el partido de LaLiga disputado este sábado en el estadio municipal de Montilivi en Girona.

Su arranque liguero es preocupante: cuatro derrotas (Rayo Vallecano, Villarreal, Sevilla y Levante) y un empate ante el Celta de Vigo. En Balaídos se vieron brotes verdes y la gran apuesta del club, Vanat, marcó en su debut con la elástica 'blanc-i-vermella'. Un penalti cometido por Daley Blind sobre Javi Rueda, y posteriormente transformado por Borja Iglesias, sin embargo, le arrebató el triunfo a los de Míchel.

Los datos asustan

El equipo suma un punto de 15 posibles, con dos goles a favor y 15 en contra en 450 minutos. Dicho de otra forma: encaja una media de un gol cada media hora. Un dato que asusta. Y mucho. Pero asustan aún más unas sensaciones que la plantilla arrastra desde principios de año. En la segunda vuelta de la 24/25, el Girona registró 13 puntos de 57 posibles y acabó el campeonato con un solo punto sobre los puestos de descenso.

En los últimos 24 partidos de LaLiga, el Girona se apunta tres victorias, cinco empates y 16 derrotas, con 19 goles a favor y 50 en contra, 14 puntos de 72 posibles, menos del 20% de los puntos en juego. Unas estadísticas que distan de aquel Girona que logró la hazaña de liderar la Primera División durante cinco jornadas en la 2023/24.

Azzedine Ounahi of Girona FC and Oriol Rey of Levante UD in action during the Spanish league, La Liga EA Sports, football match played between Girona FC and Levante UD at Montilivi stadium on September 20, 2025 in Girona, Spain.

Queda un mundo, 33 jornadas para ser exactos. Pero el Girona, con los fichajes más o menos asentados pero con las lesiones de David López, Tsygankov, Thomas Lemar y Juan Carlos, debe reaccionar de inmediato. El martes visita San Mamés.