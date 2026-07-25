El Girona cae en los compases finales ante el Alavés en su tercer amistoso de pretemporada

El Girona se medía al Alavés en el tercer amistoso de la pretemporada, tras empatar a cero ante el Al Qadiah saudí e imponerse por 1-3 al Olot. De esta manera, durante estos primeros partidos como técnico del primer equipo, Quique Álvarez busca poner a tono físico a su plantilla antes de que arranque una temporada en la que el objetivo primordial pasa por recuperar la categoría, después del descenso a LaLiga Hypermotion.

Así, frente al conjunto vasco en un duelo de poca intensidad, las sensaciones del conjunto catalán han sido mayormente positivas, aunque un gol de cabeza a la salida de un córner anotado por Álvaro García en las postrimerías del partido ha supuesto la primera derrota de la pretemporada.

Una primera mitad de poca intensidad

En unos primeros 45 minutos de ritmo bajo, el Girona mostró algo más de colmillo. De hecho, no se había cumplido el primer minuto de juego cuando Vanat dispuso de la primera ocasión del juego. Pese a contar el club 'blanquivermell' con más oportunidades, bien pudo adelantarse el Alavés gracias a un remate de espuela de Lucas Boyé o a un disparo al lateral de la red, aunque el conjunto catalán se mostró superior hasta la pausa de hidratación, con buenos minutos de Vanat, Van de Beek, Jastin y Bryan Gil. No obstante, la peor parte del encuentro fue la lesión de Morante, el cual abandonó el césped a los pocos minutos, sustituido por Fran Beltrán.

Ya tras la pausa de hidratación, llegaron más cambios en el Girona, pues Quique Álvarez sustituyó a Vanat y Jastin por Pyshchur y Misehouy. El Alavés igualó las fuerzas en los últimos minutos del primer tiempo, sacudiéndose el dominio catalán, aunque la ocasión más clara fue para Bryan Gil, el cual no pudo superar a un Sivera que realizó una gran parada a un tiro abajo.

Derrota en los últimos instantes

Tras la reanudación, el nuevo técnico de los de Montilivi dio entrada a Àlex Moreno, Ivan Martín, Minsu, Gibi y Junior, en detrimento de Arnau, Van de Beek, Francés, Bryan y Badia. En los primeros compases de la reanudación, Pyshchur remató contra el larguero a la salida de un córner. A falta de media hora para el final, David López, Abel Ruiz, Artero y Sergi Puig saltaron al terreno de juego por Antal, Pyschur, Lass y Krapyvtsov, con la intención de repartir los minutos y lograr la victoria gracias a las piernas frescas del banquillo.

En los últimos compases, ya con Javi y Salguero en el terreno de juego y sin Beltrán ni Misehouy, cuando todo parecía abocado al empate, un córner mal defendido se convirtió en el gol de la victoria de los 'babazorros', gracias a un buen testarazo de Álvaro García. Sin tiempo de reacción, los dirigidos por Quique Álvarez firmaron la primera derrota de la campaña en un encuentro en el que hicieron méritos para, como mínimo, llevarse el empate.