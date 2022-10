El Girona, a buscar remedio a la depresión

El conjunto rojiblanco recibe a Osasuna con la necesidad de cortar la mala racha que le ha llevado a ocupar posiciones de descenso Las malas sensaciones que dejó la derrota en Almería (3-2) han generado las primeras urgencias de Míchel, que recupera a Reinier

Ni mucho menos el partido de mañana contra Osasuna es una final; ahora bien después de sumar solo un punto en las últimas cinco jornadas, la luz roja de las urgencias empieza parpadear. Una señal de aviso para un Girona que ve como la fragilidad defensiva le condena una vez tras otra y de nada le sirven los muchos buenos minutos que ha ofrecido, por momentos.

He aquí el problema. La incapacidad del Girona para firmar un partido redondo sin grietas ni regalos que faciliten las cosas a los rivales. Que si un error de Juan Carlos, que si Arnau pierde la marca, que si Samu Saiz se equivoca, que si Stuani falla un penalti, que si Bernardo no llega...Y es que cuando no es uno es el otro y la primera parte del partido del jueves en Almería fue el reflejo más claro. Cuarenta y cinco minutos que fueron una cascada de errores que parecía que los jugadores del Girona jugaran a ver quién la hacía más gorda. Todo ello ha hecho que el equipo haya entrado en posiciones de descenso y el panorama, a corto plazo con la visita al Santiago Bernábeu, no sea muy esperanzador. La recuperación de Reinier Jesús es la única novedad por parte de un Girona que continúa con las bajas de Juanpe, Borja García y Kébé.

Todo podría cambiar radicalmente si los de Míchel son capaces de superar mañana a Osasuna. El técnico volvió a insistir ayer a autorresponsabilizarse del momento actual y querer sacar presión a sus futbolistas. No quiere señalar ninguno, pero sea por errores o por fatiga física -será el tercer partido en ocho días-, todo hace pensar que hoy habrá más de un retoque en el once. El cambio de sistema flaqueó el jueves en Almería y ni Romeu ni Aleix Garcia sostuvieron un medio del campo que dejó demasiado expuesta la retaguardia durante la primera parte. Habrá que ver, pues, si Míchel se decanta por recuperar la línea de cinco detrás y jugar, otra vez con solo un delantero centro. En este sentido, uno de los grandes debates en las últimas horas ha sido la portería. Los goles encajados y los errores de Juan Carlos contra el Atlético de Madrid y en Almería podrían hacer que Míchel optara por dar una oportunidad a Gazzaniga. El argentino, que llegó el último día del mercado de verano, todavía no ha debutado esta temporada. También podría haber cambios en la defensa, sobre todo si se vuelve al sistema clásico de cinco defensas. Aquí, podría tener cabida David López o incluso Javi Hernández.

Más indiscutibles han sido, hasta ahora Aleix Garcia y Romeu en medio del campo. Aun así, no sería descartable la posibilidad de que Terrats entrara en el equipo. En cuanto a la zona ofensiva, Riquelme tiene un lugar asegurado. A su lado ha jugado últimamente Yangel Herrera con rendimiento intermitente. Hombres como Samu Saiz, Toni Villa o Manu Vallejo optan a un lugar en el once. En punta de ataque, si Míchel juega con solo un delantero, tampoco está nada claro cuál sería el escogido. Castellanos -que si ve tarjeta amarilla, se perderá la visita al campo del Madrid- empieza a acusar el esfuerzo físico de tantos minutos acumulados. Al mismo tiempo, Stuani viene de disputar el partido entero en Almería y quizás todavía no está a punto para tanta exigencia seguida.

Sea como fuere y juegue quién juegue, los tres puntos de hoy son de lo más trascendentales para evitar entrar en depresión demasiada pronto. Delante, los gerundenses tendrán un Osasuna que se recuperó de un pequeño bache el jueves gracias a un triunfo por la mínima contra el Espanyol. El marroquí cedido por el Barça, Abde es una de las sensaciones de los navarros y uno de los grandes peligros de este Osasuna. No el único. Chimy Ávila, Budimir, Rubén García y Kike García, que tiene la medida tomada al Girona, completan el arsenal de los de Jagoba Arrasate. El técnico vasco solo tiene la baja por acumulación de tarjetas de David García. Juan Cruz o Aridane se perfilan como su sustituto en el eje de la defensa.

Alineaciones probables:

Girona: Gazzaniga; Arnau, Santi Bueno, Bernardo, M.Gutiérrez; Herrera, Romeu, Aleix García; Riquelme; Manu Vallejo o Castellanos y Stuani.

Osasuna: S. Herrera; Rubén Peña, Unai García, Juan Cruz, Manu Sánchez; Moncayola, Torró; Chimy Ávila, Aimar, Moi Gómez; Budimir.

Árbitro: Pulido Santana (canario). VAR: Mateu Lahoz (valenciano)

Estadio: Montilivi. 18:30.