El Girona, en busca de su primera alegría

No puede - ni debe - resistirse más. El Girona encaró el primer parón de selecciones del curso como colista de LaLiga EA Sports, pero con la oportunidad de, por un lado, recuperar la confianza perdida y, por el otro, integrar a los recién llegados: Azzedine Ounahi, Vladyslav Vanat, Bryan Gil y Dominik Livakovic. Y Balaídos, escenario predilecto de los de Míchel, que solo perdieron uno de sus últimos cinco enfrentamientos en el feudo celtista, aparece en el momento idóneo para estrenar su casillero en esta LaLiga EA Sports (14:00h).

El vestuario tiene ganas de reivindicarse. Así lo expresó un Míchel que ve "un equipo con compromiso, ilusión y ganas de darle la vuelta a la situación", pero que catalogó su ataque de "muy malo", pues carece de agresividad con balón y necesita ser "más vertical y mirar hacia delante". Y ahí es donde se espera que tanto Bryan como Vanat den un salto de calidad a una delantera que recupera a Abel Ruiz, inédito este curso tras lesionarse en la final de la Copa Catalunya ante el Espanyol. Regresa, asimismo, Donny van de Beek.

La otra cara de la moneda, sin embargo, son las ausencias de David López, Thomas Lemar y Viktor Tsygankov. El zaguero sufre una lesión en el bíceps femoral y estará alrededor de un mes de baja, mientras que el futbolista prestado por el Atlético de Madrid recibió un golpe en el gemelo durante el entrenamiento y deberá ser sometido a pruebas.

El gran debate

Míchel tiene varios 'frentes abiertos'. El gran debate, eso sí, se centra bajo palos. Gazzaniga no tuvo el inicio soñado de liga y Livakovic viene para ser titular. Con el Mundial a la vuelta de la esquina, el experimentado arquero croata podría arrebatarle la titularidad al argentino. El técnico vallecano, sin embargo, podría darle un voto de confianza a Gazzaniga.

Con la baja de David López, parece claro que Vitor Reis y Blind formarán pareja en el eje. Y que a Àlex Moreno no se le moverá del carril izquierdo. Crece la duda en el costado derecho. Arnau inició ante el Sevilla, pero en la segunda mitad dejó su sitio a Hugo Rincón. Witsel apunta a repetir titularidad en la medular y, ante las bajas de Tsygankov y Lemar, no debe descartarse el debut de Ounahi. E Iván Martín el tercero en discordia.

En la última línea, el único intocable es un Joel Roca que además de ser el autor del único tanto del Girona en LaLiga, es el único que fue de la partida en las tres primeras jornadas. Ganan enteros para acompañarle Asprilla y Stuani, pues Abel Ruiz regresa de lesión y Vanat, que llega con la vitola de titular, podría esperar su turno desde el banquillo.

Vuelve Starfelt

El Celta, por su parte, busca su primer triunfo de la temporada en su cuarto compromiso como local. Giráldez suele rotar al equipo, pero la gran sensación en ataque del cuadro celeste, Javi Rueda, será el carrilero derecho, mientras que Mingueza, suplente ante el Villarreal, apunta a ser el izquierdo.

Marcos Alonso continúa en la enfermería, pero estará disponible cinco meses después Carl Starfelt. Arriba, el tridente Aspas-Bryan Zaragoza-Borja Iglesias.

Alineaciones probables

Celta: Radu; Javi Rodríguez, Yoel Lago, Carlos Domínguez; Rueda, Sotelo, Ilaix, Mingueza; Iago Aspas, Bryan Zaragoza, Borja Iglesias

Girona: Gazzaniga; Arnau, Vitor Reis, Blind, Àlex Moreno; Witsel, Ounahi, Iván Martín; Asprilla, Joel Roca, Stuani