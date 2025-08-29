El Girona busca portero: Grave lesión de Juan Carlos

Esto sí que no lo vimos venir. A tres días del cierre de mercado y con aún muchísimos deberes por hacer, la dirección deportiva tiene una tarea 'extra' entre manos: fichar un portero. Y es que, según informa 'L' Esportiu', Juan Carlos sufre una grave lesión de rodilla que le mantendrá, aproximadamente, entre cinco y siete meses alejado de los terrenos de juego.

El guardameta manchego terminaba contrato el pasado 30 de junio y el club decidió renovarle por una temporada más, hasta 2026. A sus 37 años, y pese a ver reducido su protagonismo estas últimas temporadas, es vital en un vestuario en el que aporta experiencia y valores.

Tan solo disputó un partido el anterior curso, ante el CD Extremadura de Primera Ronda de Copa del Rey, pero su profesionalidad en el día a día está muy bien valorada por Míchel. Este contratiempo, sin embargo, obliga al club a rastrear un arquero en un mercado que está a punto de cerrarse.

El técnico vallecano cuenta con Paulo Gazzaniga y Krapyvtsov como porteros de la primera plantilla. El argentino acabó expulsado en el debut ante el Rayo y cometió dos errores de bulto que costaron dos goles. Y, el joven ucraniano de 20 años, generó dudas con sus actuaciones bajo palos.

Arnau Tenas estuvo en la órbita del Girona a principios de mercado. O Iñaki Peña días atrás. Pero el primero fue traspasado al Villarreal y el arquero azulgrana jugará este curso cedido en el Elche. De todas formas, el club apostará por un perfil experimentado, similar al de Juan Carlos.