GIRONA
El Girona blinda a Holmes Junior, su central del futuro
Con una madurez y personalidad impropias a su edad, es la gran apuesta de la cantera. Renueva hasta 2029
Renovación estratégica en el Girona: Holmes Junior (2009) amplía su contrato por dos temporadas, hasta 2029. De esta forma, el club blinda a uno de los mayores tesoros de la cantera, cuya irrupción este verano en la primera plantilla ha sido meteórica.
Fue la gran sensación de la pretemporada y una de las pocas notas positivas en el debut frente al Leganés. En Montilivi, hizo historia al convertirse en el cuarto jugador más joven en debutar con el primer equipo. El defensa, nacido el 8 de agosto de 2009, jugó su primer partido con el Girona con tan solo 17 años y 8 días.
El reusense fue el único jugador que disputó los noventa minutos en el primer amistoso de pretemporada, una clara muestra de su talento y potencial, así como de la confianza que el staff liderado por Quique Álvarez deposita en él.
Central - también pivote - con una madurez impropia a su edad, es la gran apuesta de la cantera. Reúne condiciones que invitan al optimismo: planta, personalidad, seguridad, contundencia en los duelos y una magnífica salida de balón.
Formado en las categorías inferiores del Reus, pasó por Espanyol y Real Madrid antes de incorporarse al fútbol base del Nàstic de Tarragona. En la temporada 2024/25 disputó 26 partidos con el Cadete A y dio el salto al Juvenil B. Su progresión le permitió despertar el interés de varios clubes y, finalmente, poner rumbo a Girona en verano de 2025.
En su primera temporada como 'blanc-i-vermell', Holmes Junior militó en tres equipos diferentes. Con el Juvenil B disputó 16 partidos, mientras que posteriormente dio el salto al Juvenil A, con ocho apariciones. También entró en tres convocatorias del filial. Además, es internacional sub-17 y formó parte del grupo que disputó el Europeo sub-17 de Estonia en 2026.
- El Madrid se lanza a por la joya del Racing
- Edu Aguirre arremete contra el Barça tras su último movimiento: 'Es innecesario
- Descartan la salida de Gavi al Manchester United
- Esta va a ser la última temporada de Frenkie de Jong en el Barça
- La presentación de Rodri, en directo: sigue en vivo la última hora del fichaje estrella del Barça
- Maria Majó, vecina de Lamine Yamal en Rocafonda: 'Uno de los hijos del tío Abdul iba a buscarle los viernes y lo llevaba a casa de la abuela. Salía a jugar a fútbol a la pista con los niños marroquíes del barrio
- Flick elige a los capitanes provisionales y se pronuncia sobre la polémica con De Jong
- Guardiola, entre la obsesión, la exigencia y el cariño: 'Muchachos, quiero confesarles algo... Estoy divorciado de la mujer más hermosa del planeta