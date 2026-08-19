El Girona blinda a Holmes Junior, su central del futuro

Renovación estratégica en el Girona: Holmes Junior (2009) amplía su contrato por dos temporadas, hasta 2029. De esta forma, el club blinda a uno de los mayores tesoros de la cantera, cuya irrupción este verano en la primera plantilla ha sido meteórica.

Fue la gran sensación de la pretemporada y una de las pocas notas positivas en el debut frente al Leganés. En Montilivi, hizo historia al convertirse en el cuarto jugador más joven en debutar con el primer equipo. El defensa, nacido el 8 de agosto de 2009, jugó su primer partido con el Girona con tan solo 17 años y 8 días.

El reusense fue el único jugador que disputó los noventa minutos en el primer amistoso de pretemporada, una clara muestra de su talento y potencial, así como de la confianza que el staff liderado por Quique Álvarez deposita en él.

Central - también pivote - con una madurez impropia a su edad, es la gran apuesta de la cantera. Reúne condiciones que invitan al optimismo: planta, personalidad, seguridad, contundencia en los duelos y una magnífica salida de balón.

Formado en las categorías inferiores del Reus, pasó por Espanyol y Real Madrid antes de incorporarse al fútbol base del Nàstic de Tarragona. En la temporada 2024/25 disputó 26 partidos con el Cadete A y dio el salto al Juvenil B. Su progresión le permitió despertar el interés de varios clubes y, finalmente, poner rumbo a Girona en verano de 2025.

Noticias relacionadas

En su primera temporada como 'blanc-i-vermell', Holmes Junior militó en tres equipos diferentes. Con el Juvenil B disputó 16 partidos, mientras que posteriormente dio el salto al Juvenil A, con ocho apariciones. También entró en tres convocatorias del filial. Además, es internacional sub-17 y formó parte del grupo que disputó el Europeo sub-17 de Estonia en 2026.