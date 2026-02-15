Girona-Barcelona: Horario y dónde ver en tv y online el partido de la jornada 24 de LaLiga EA Sports 2025-26

El FC Barcelona visita este lunes al Girona en un partido clave de LaLiga EA Sports 2025-26. Con mucho más en juego que tres puntos, los azulgranas afrontan la jornada virtualmente segundos tras el triunfo del Real Madrid ante la Real Sociedad y no pueden fallar ante el equipo rojiblanco, que necesita sumar de tres en tres para alejarse del descenso. Los de Míchel son decimocuartos con 26 puntos, los mismos que suman Alavés o Sevilla.

El derbi catalán, que cierra la jornada 25 de LaLiga EA Sports 2025-26, se presenta como una oportunidad de lujo para los culés para demostrar que el 4-0 encajado ante el Atlético de Madrid en la ida de semifinales de Copa del Rey, en la que se cuajó la peor primera parte de la era Flick, fue un tropiezo doloroso y puntual.

Eric y Casadó discuten en pleno partido del Barça ante el Atlético / Dani Barbeito

El equipo culé encadena 43 jornadas de liga marcando y tratará de alargar la racha negativa del Girona, que, aunque empezó 2026 de manera fulgurante, encadena tres partidos sin encontrar la victoria. El balance sonríe a un Barça que solo ha perdido dos de los doce partidos que ha disputado el Girona entre todas las competiciones. Los blaugrana ganaron ocho; uno de ellos, el de la primera vuelta, por 2-1 en Montjuïc.

Bajas sensibles en ambos equipos

Un duelo que contará con bajas importantes en ambos conjuntos, si es que no hay sorpresas de última hora. Por parte de los ‘gironins’, la gran duda era Azzedine Ounahi, que se reincorporó al grupo esta semana tras su lesión en la Copa África, pero Míchel confirmó que aún no está listo.

Cabe recordar que Álex Moreno se unió a las bajas ya conocidas, las de larga duración, pocos días después del varapalo sufrido con Ter Stegen. El lateral catalán estará algo más de un mes fuera y Míchel deberá buscar soluciones durante todo este tiempo en el carril izquierdo de la defensa.

El Girona puede contar con Ounahi el lunes / EFE

En el Barça intentarán demostrar que saben vivir sin Pedri, y puede que Raphinha tenga algunos minutos para contribuir a ello. El brasileño llega entre algodones al partido y es una de las ausencias que más ha notado Flick. Rashford no entró en la lista.

HORARIO DEL GIRONA - BARCELONA DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Girona y FC Barcelona, correspondiente a la jornada 24 de LaLiga EA Sports, se disputa este lunes a las 21:00 (CET) en España, en Montilivi.

DÓNDE VER EL GIRONA - FC BARCELONA DE LALIGA EA SPORTS

El Girona - Barcelona de Primera División se podrá ver en directo en televisión a través de DAZN por DAZN LaLiga y LaLiga 2 en Movistar (55 y 58), en Orange (113 y 114) y en LaLiga TV Bar.