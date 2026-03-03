El Girona aumenta su techo salarial y roza los 77 millones

El Girona se marchó con un sabor amargo el pasado lunes tras encajar la primera derrota de 2026 a manos de un Celta de Vigo repleto de rotaciones pero que logró imponerse al tanto inicial de Vladyslav Vanat. Pese a jugar un partido bastante completo y merecer mucho más, la fortuna no le sonrió y el gol Ferran Jutglà y el desafortunado tanto en propia puerta de Vitor Reis inclinaron la balanza a favor de los vigueses.

Aun así, los de Míchel acabaron la vigesimosexta en decimotercera posición con 30 puntos, seis por encima de un descenso que marca ahora mismo el Mallorca. Centrados única y exclusivamente en la visita al Ciutat de València del próximo sábado (16:15h), recibieron la magnífica noticia de que aumentó su techo salarial.

LaLiga hizo públicos los límites salariales - Límite de Coste de Plantilla Deportiva - una vez cerrado el mercado de fichajes de invierno y el Girona vio incrementar su margen para la primera plantilla, cuerpo técnico y filial en más de un millón y medio (1,517), pasando de los 75,442 millones de euros que tenía en septiembre a los 76,959 millones actuales.

Límites salariales de los equipos que pertenecen al fútbol profesional en España. / LALIGA

De esta forma, el conjunto catalán se mantiene como el décimo mejor límite salarial de Primera División. El Real Madridcontinúa en lo más alto con una capacidad de gasto de hasta 761 millones de euros, por delante de los 432 del FC Barcelona, que mejora en casi ochenta 'kilos'.

Mucho trabajo en los despachos

Hubo mucho movimiento en los despachos de Montilivi durante la ventana de traspasos invernal. Se produjeron tres salidas (Dominik Livakovic, Yaser Asprilla y Jhon Solís) y cuatro entradas (Fran Beltrán, Claudio Echeverri, Marc-André ter Stegen y Rubén Blanco). La marcha del meta croata se hizo de rogar, pero finalmente se cortó su cesión y puso rumbo al Dinamo Zagreb en calidad de cedido.

Los cafeteros, cuyo rol era secundario bajo las órdenes de Míchel, se marcharon prestados a Birmingham y Galatasaray, respectivamente, para dejar su plaza de extracomunitario a Claudio Echeverri. Fran Beltrán llegó para reforzar la medular y ser el mediocampista organizador que tanto pedía Míchel a cambio de 150.000 euros.

Fran Beltrán, centrocampista del Girona, tras marcarle un gol al Barça / EFE

La cesión de Ter Stegen causó furor, pero su inoportuna lesión obligó al club a mover ficha y contratar a un portero que estuviese sin equipo, como fue Rubén Blanco.

El club aprobó un presupuesto de 75 millones para la 25/26

El Girona celebró su Junta General Ordinaria de Accionistas el pasado mes de diciembre, en la que se aprobaron las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2024/25 y se presentó el presupuesto para la temporada 2025/26, fijado en 75 millones de euros. Una cifra que supone una reducción de 35 millones respecto al curso anterior, motivada por el descenso de los ingresos por derechos televisivos tras la participación en la Champions League.