Girona - Atlético de Madrid: horario y dónde ver por TV el partido de LaLiga EA Sports

Último partido del año. Un Girona revitalizado tras la remontada en Anoeta recibe la visita del Atlético de Madrid para disputar la decimoséptima jornada de LaLiga EA Sports. Te contamos a qué hora es el partido y dónde se podrá ver en directo en España.

Los de Míchel bajan el telón a un 2025 agridulce midiéndose a un Atlético de Madrid que viene de ganar por la mínima al Valencia y remontarle al PSV en Champions, pero también de caer ante Athletic Club y FC Barcelona.

El objetivo no es otro que el de terminar el año fuera de los puestos de descenso y, para ello, deben ofrecer una imagen que se asemeje a la mostrada ante Real Betis y Real Madrid.

Les acompañó la fuerza en Anoeta y lograron darle la vuelta al tanto inicial de Guedes para situar el 1-2 definitivo en el luminoso. Triunfo de carácter que les sirvió, asimismo, para quitarse más de un peso de encima.

Fue la primera victoria a domicilio desde mayo (0-1 al Valladolid), la primera remontada desde mayo de 2024 (4-2 al Barça) y el primer triunfo ante la Real Sociedad en Primera División. La victoria del Mallorca, no obstante, les relegó de nuevo a la antepenúltima posición.

Tsygankov, enchufado

Viktor Tsygankov, que anotó un doblete ante la Real, debe dar un pase al frente ante la baja de Azzedine Ounahi. El marroquí ya está concentrado con su selección para disputar la Copa África y su fecha de vuelta es toda una incógnita, pues depende del papel de Los Leones del Atlas en el torneo.

Viktor Tsygankov, celebrando uno de sus goles ante la Real Sociedad / Girona FC

La enfermería 'blanc-i-vermella' se fue vaciendo con el paso de las semanas pero aún continúan en el dique seco futbolistas como Stuani, Portu, David López, Vladyslav Krapyvtsov, Juan Carlos y Donny van de Beek.

HORARIO DEL GIRONA - ATLÉTICO DE MADRID DE LALIGA EA SPORTS

El Girona-Atlético de Madrid, correspondiente a la decimoséptima jornada de LaLiga EA Sports, se disputa el domingo 21 de diciembre a las 14:00 horas en España.

DÓNDE VER POR TV EL GIRONA - ATLÉTICO DE MADRID DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Girona y Atlético de Madrid se podrá ver en directo y online a través de Movistar + LaLiga. También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.