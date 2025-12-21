En directo
LALIGA
Girona - Atlético de Madrid, en directo hoy: partido de LaLiga EA Sports 2025-26, en vivo
Sigue en directo el partido de la 17ª jornada de LaLiga EA SPORTS 2025-26 entre Girona y Atlético de Madrid
Arnau Montserrat
Llega el Girona a la cita tras lograr 3 puntos vitales ante la Real Sociedad pero metido todavía en zona de descenso. Míchel dijo qyer que si ganaban al Atlético, se comía el turrón. Hoy no cuenta con Ounahi, que ya se ha ido a la Copa África.
Y este el 11 de Simeone para visitar Montilivi:
Este es el 11 del Girona:
Muuuuy buena tardes a todos/as! Vamos con el Girona-Atlético de Madrid que arranca en menos de media hora.
