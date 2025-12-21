Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

LALIGA

Girona - Atlético de Madrid, en directo hoy: partido de LaLiga EA Sports 2025-26, en vivo

Sigue en directo el partido de la 17ª jornada de LaLiga EA SPORTS 2025-26 entre Girona y Atlético de Madrid

Julián Álvarez, con el Atlético de Madrid

Julián Álvarez, con el Atlético de Madrid / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Arnau Montserrat

