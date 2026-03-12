Girona-Athletic Club: horario, dónde ver por TV el partido de LaLiga EA Sports

El Girona sigue dando pasos en su objetivo de mantener la categoría y, aunque le está costando sumar de tres en tres de manera consecutiva, logró rascar un empate en Levante, rival directo por la permanencia, en los últimos minutos de partido. La dinámica del conjunto rojiblanco tiene doble lectura: solo ha ganado uno de los últimos siete encuentros, pero solo ha perdido uno de los últimos cinco.

Con 31 puntos en 27 jornadas, la entidad catalana se coloca en una decimoquinta plaza que sería más que suficiente para mantenerse en Primera a final de temporada y a seis puntos de un descenso que marca el Mallorca con 25 puntos. Por detrás de los baleares están el Levante, con 22, y el Oviedo, con 18. Ahora, el Girona buscará recuperar el camino de la victoria ante un Athletic Club que se encuentra lejos de los objetivos fijados a principio de curso.

Vanat adelantó al Girona ante el Celta / David Borrat / EFE

El equipo vasco, décimo clasificado con 35 puntos, visita Montilivi este sábado 14 de marzo (14:00 horas) para disputar el duelo correspondiente a la jornada 28 de LaLiga EA Sports con la intención de romper una racha de tres partidos sin saborear un triunfo.

Necesitados de triunfos

Los de Valverde, que encadenan un empate y dos derrotas, después de perder 1-0 frente al líder, el Barça, el pasado fin de semana, quieren evitar distanciarse más de la pelea por puestos europeos. Actualmente, el sexto clasificado es el Celta de Vigo, sexto con 40 puntos, que se quedaría con la última plaza que otorga LaLiga para disputar competición continental la próxima campaña.

Partido de La Liga EA Sports Athletic Club de Bilbao vs FC Barcelona Foto: Dani Barbeito Futbol Estadio San Mamés. athletic bilbao . barça. liga españa 2025/2026 athletic bilbao . barça. 27. accion camiseta dorada. san mames / Dani Barbeito / SPO

Ahora que ya no compite ni en la Copa del Rey ni en la Champions League, los 'Leones' pueden centrarse plenamente en recuperar las buenas sensaciones y una lucha que se reactivó en febrero con tres triunfos consecutivos. Una victoria contra el Girona le cambiaría la cara de cuajo.

Sin Vitor Reis

En cuanto a ausencias, el Girona no podrá contar con Vitor Reis, quien ha rendido a un gran nivel las últimas semanas, tras ser amonestado contra el Levante, además de las bajas ya conocidas.

Vitor Reis controla el balón ante Fermín / Siu Wu / EFE

Por su parte, además de Nico Williams y compañía, el Athletic podría sumar la baja de Unai Gómez, quien se retiró lesionado durante la derrota ante el Barça. Alejandro Rego tampoco estará disponible al tener que cumplir sanción, como el zaguero brasileño.

ALINEACIONES PROBABLES DEL GIRONA - ATHLETIC CLUB DE LALIGA EA SPORTS

Girona: Gazzaniga; Rincón, Francés, Blind, Arnau; Witsel, Iván Martín, Lemar; Tsygankov, Vanat y Echeverri.

Athletic Club: Unai Simón; Gorosabel, Vivian, Laporte, Yuri; Jauregizar, Ruiz de Galarreta; Iñaki Williams, Sancet, Berenguer; Guruzeta.

HORARIO DEL GIRONA - ATHLETIC CLUB DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Girona y Athletic Club, correspondiente a la jornada 28 de LaLiga EA Sports, se disputa este sábado a las 14:00 (CET) en España, en Montilivi.

DÓNDE VER EL GIRONA - FC BARCELONA DE LALIGA EA SPORTS

El Girona - Athletic Club de Primera División se podrá ver en directo en televisión hoy a través de DAZN por DAZN LaLiga y LaLiga 2 en Movistar (55 y 58), en Orange (113 y 114) y en LaLiga TV Bar.