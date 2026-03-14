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Girona - Athletic Club, en directo: LaLiga, hoy en vivo
Sigue en vivo y online el partido entre Girona y Athletic Club
Xavi Turu
Girona y Athletic Club se miden en la jornada 28 de LaLiga EA Sports.
Sigue aquí en SPORT el minuto a minuto del partido.
MIN. 28, GIR 1-0 ATH
Falta lateral peligrosa para los locales: jugada de pizarra de los de Míchel que acaba perdiendo la pelota.
MIN. 25, GIR 1-0 ATH
Los vascos basan su juego ofensivo con balones colgados al área con centros laterales. Por el momento, los dos centrales del Girona concentrados para despejar el peligro aéreo de su rival.
MIN. 24, GIR 1-0 ATH
Entra en escena el talento de Ounahi para el Girona con una gran asistencia para un Blind que cayó dentro del área y se reclamó penalti. El colegiado dijo que no hubo nada.
MIN. 21, GIR 1-0 ATH
¡Otra para el Girona! Llegada de nuevo de Joel Roca por el lateral izquierdo, pero el disparo del futbolista catalán lo blocó la defensa vasca. Más sensaciones de peligro para el equipo de Míchel cuando llega al área rival.
MIN. 20, GIR 1-0 ATH
Otro intento de Berenguer con un chut lejano desde la frontal, pero el balón acaba en manos de Gazzaniga.
MIN. 17, GIR 1-0 ATH
Centro lateral de Berenguer que se marcha fuera... Insisten los de Bilbao, pero la zaga del Girona sigue certera y acertada.
MIN. 15, GIR 1-0 ATH
Llegada de los vascos con un disparo de Iñaki Williams que salió a un cruce perfecto Blind para mandar a saque de esquina.
MIN. 14, GIR 1-0 ATH
El conjunto catalán, dominador y monopolizador del juego, buscando a sus futbolistas por dentro y a tres cuartos de campo, la profundidad con sus extremos: Míchel contento con los suyos, siendo consciente de que su equipo ha dado un salto de calidad.
MIN. 12, GIR 1-0 ATH
Llegada de Joel Roca por el costado izquierdo con un chut que despeja la zaga bilbaína.
MIN. 10, GIR 1-0 ATH
El equipo de Valverde busca estirarse sobre el tapete verde, pero el Girona está bien colocado, sigue dominando y sintiéndose cómodo con el balón en su poder.
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