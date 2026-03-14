Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
BardghjiGrada AnimacióPaco JémezTer StegenClasificación París-NizaEtapa 7 París-NizaF1 GuerraBastoniSuperordenador ChampionsCarrera Sprint F1 horariosArbeloaSedes Electorales BarcelonaEtapa 6 Tirreno-AdriáticoClasificación Tirreno-AdriáticoVuskovicCarlos AlcarazHorario AlcarazBarça - Hapoel Tel AvivReal Madrid - Elche horarioReal Madrid - Elche alineacionesMarató Barcelona 2026Récord DuplantisCuadro ChampionsCuadro Europa LeagueVuelta semifinales Copa de la ReinaSeguridad Social jubilaciónFinal Copa del Rey JuvenilRestaurante PedriWojciech SzczęsnyMejores colegiosJuegos gratis PS Plus marzo
instagramlinkedin
En directo

En directo

LALIGA EA SPORTS

Girona - Athletic Club, en directo: LaLiga, hoy en vivo

Sigue en vivo y online el partido entre Girona y Athletic Club

Fran Beltrán, centrocampista del Girona, tras marcarle un gol al Barça

Fran Beltrán, centrocampista del Girona, tras marcarle un gol al Barça / EFE

Xavi Turu

Girona y Athletic Club se miden en la jornada 28 de LaLiga EA Sports.

Sigue aquí en SPORT el minuto a minuto del partido.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL