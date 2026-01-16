El Girona amarga al Espanyol y sigue intratable en el RCDE Stadium

Y la tercera consecutiva llegó en Cornellà-El Prat. En el derbi. Un Girona coral asaltó, con un doblete de penalti de Vladyslav Vanat que no quedó exento de polémica, el RCDE Stadium para sumar tres puntos vitales que confirman su excelente estado de forma y amargar a un Espanyol que encadena tres partidos sin conocer el triunfo (0-2). Se prolonga el maleficio perico: la primera victoria del Espanyol ante el Girona en casa deberá esperar.

Espanyol y Girona abrieron una vigésima jornada de LaLiga EA Sports que arrancó con emociones fuertes. Los de Míchel, hoy de un amarillo que se convirtió en una especie de talismán, asaltaron el RCDE Stadium que estalló ante las decisiones arbitrales de Iosu Galech.

Onces de gala en Cornellà-El Prat. La formación de Manolo González presentó dos novedades respecto a la que planteó en el Ciutat de València: Pol Lozano, ausente ante el Levante por sanción, regresa al doble pivote junto a Urko y Roberto sustituye a Kike García en la punta de lanza.

Míchel, por su parte, salió... con lo que tiene. Con los mismos once hombres que iniciaron ante Osasuna. Si el abanico de alternativas era corto, lo iba a ser aún más con la baja de última hora de Cristhian Stuani, por molestias en el sóleo.

Los jugadores del Girona celebran el 0-1 en el RCDE Stadium / Gorka Urresola

La dirección deportiva, encabezada por Quique Cárcel, metió la quinta para pasar de la calma a la acción en cuestión de horas. Ter Stegen, Fran Beltrán... pero la inscripción de Claudio Echeverri, pese al optimismo inicial, no se dio.

Las 28.451almas congregadas en el RCDE Stadium se rindieron a Manolo, que recibió el premio de entrenador del mes de diciembre. Y tuvieron un cariñoso gesto con el capitán, un Javi Puado exitosamente intervenido de una rotura de ligamento cruzado anterior.

Echó a rodar el balón y subieron los decibelios en un RCDE Stadium. Como buen derbi, el encuentro no estuvo falto ni de intensidad ni de emoción. Fiel a su identidad, el Girona llevó la iniciativa. Fino con balón, moviéndolo de lado a lado para generar espacios en un sólido entramado defensivo perico, vivió durante gran parte de la primera mitad en campo rival.

Manolo González recibió el premio de entrenador del mes de diciembre / Gorka Urresola

Los de Manolo, ante la falta de continuidad en su juego, trataron de vivir de las transiciones y del error del rival. Se toparon, no obstante, con un Girona muy ordenado atrás. Blind y Vitor Reis neutralizaron a Roberto y Bryan estuvo atento para ayudar a Àlex Moreno con Dolan.

Las ocasiones más claras llevaron el sello 'gironí', con Lemar y Vanat como protagonistas. Blind, eso sí, tuvo que ir al suelo para rebañarle el balón a un Edu Expósito que se estaba relamiendo.

Vanat, decisivo

Y en el tramo final del primer tiempo llegó la acción polémica del partido. En la salida de un córner, un balón peinado le llegó a Rincón, pero cayó al piso tras ser agarrado por Omar El Hilali y Iosu Galech, señaló penalti.

Una decisión que desató las incesantes protestas de un RCDE Stadium que pasó de la furia a la euforia en cuestión de minutos. Dmitrovic no solo le adivinó el lanzamiento a Vanat, sino se hizo gigante para atajar el rechace que recogió Rincón.

El colegiado, sin embargo, indicó repetir la pena máxima, puesto que el guardameta serbio tenía ambos pies fuera de la línea. Y, Vanat, que cambió de lado, no falló. Se dirigió a la grada y celebró el gol - el quinto en el campeonato - con rabia.

Empuje perico

Volvieron los hombres de Manolo de vestuarios con mayor energía. Lógico. Debían dar un paso al frente que se palpó de inmediato. Jofre, que sustituyó a un inofensivo Dolan, fue el más incisivo y sometió a un Gazzaniga muy seguro bajo palos.

Sabía el Girona que iban a ser 45 minutos de pura resistencia, y no lo pudo hacer mejor. Se defendió con uñas y dientes en los centros laterales y a balón parado para, ya en el último suspiro, sentenciar el encuentro también desde el punto de penalti. Asprilla provocó una pena máxima protestada por la hinchada perica y Vanat la transformó.