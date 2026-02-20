Un Girona a la altura de Barça y Madrid

Apuntaba maneras el 2026 para el Girona. Se le dio la bienvenida por todo lo alto, con un triunfo de autoridad en Son Moix, y se le dio continuidad con las dos victorias consecutivas ante Osasuna y Espanyol. En la visita del Getafe se rescató un punto y en el Carlos Tartiere se produjo la única mancha en el expediente en lo que va de año: dura derrota y, para colmo, la lesión de Ter Stegen. Tampoco se obtuvo el resultado deseado en el Sánchez-Pizjuán, con el tanto 'in extremis' de Kike Salas y el penalti fallado por Stuani, pero los chicos de Míchel le tenían reservada a su afición una alegría inmensa: la victoria sobre el FC Barcelona en un derbi de absoluta locura.

Nadie niega que las polémicas decisiones arbitrales de César Soto ensuciaron un partido épico que acabó en triunfo para los locales. Lo dijo Míchel al término del encuentro: "Es muy injusto que se hable de una sola jugada con el partido que hemos hecho". Razón no le faltaba. El Girona hizo muchas cosas bien y firmó un partido brillante para ganar a un rival de entidad como el Barça: estuvo acertado y preciso en ambas áreas, minimizó errores y fue solidario sin balón de principio a fin.

Míchel, en el Girona-Barça / Gorka Urresola

Unas estadísticas TOP

De ahí que sus estadísticas fuesen superiores a las registradas por el cuadro culé: 2,86 por 2,72 en goles esperados, nueve por cuatro en disparos a puerta, cuatro por siete en paradas del portero, 0,05 por 1,33 en goles evitados y cinco por tres en ocasiones claras. Cortita y al pie.

Por si fuese poco, el conjunto 'gironí', que tomó distancia respecto a un descenso al que tiene a cuatro puntos, registra cifras propias de clubes del pedigrí de Barça o Madrid, rivales ante los que rascó nada menos que cuatro puntos. Los de Míchel son el tercer mejor equipo en este 2026 con 14 puntos de 21 posibles, sólo superados por los blancos (21) y los azulgranas (15). La Real, de la mano de Pellegrino Matarazzo, también sumó 14 puntos.

Thomas Lemar, jugador del Girona / LaLiga

Ahora toca rebajar la euforia y centrar la atención en la visita a Mendizorrotza del próximo lunes. Enfrentamiento clave ante un rival directo por la permanencia, el Deportivo Alavés.

Los horarios, en el punto de mira

Se conocieron los horarios de la vigesimoctava jornada de LaLiga EA Sports y, el Girona, que recibe al Athletic Club, jugará su partido el sábado 14 de marzo a las 14:00 horas. El equipo de Míchel es uno de los más 'perjudicados' en un reparto de horarios que acostumbra a no sonreir a la mayor parte de los clubes de la competición. Y es que, de las 24 jornadas que se disputaron hasta la fecha, cinco las jugó en viernes, dos en lunes y siete a las 14:00h.

Noticias relacionadas

Los futbolistas del Girona festejan el triunfo sobre el Barça ante su afición / Gorka Urresola

Asimismo, 11 de los 14 encuentros - el 78,6% para ser exactos - que se jugaron en Montilivi fueron entre semana, a las 14:00 horas o el domingo a las 21:00 horas.