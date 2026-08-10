El Girona alcanza su récord de abonados estando en Segunda

Los últimos años del Girona han sido toda una montaña rusa: el equipo ascendió a Primera División en 2022, quedó tercero en la temporada 23/24, jugó en Champions en la 24/25 y descendió en la 25/26. En todo este proceso, la afición ha vivido emociones de todo tipo, y el hecho de haber bajado de categoría no ha conllevado un descenso en la masa social.

Montilivi volverá a llenarse para presenciar partidos de la Liga Hypermotion, pues el Girona ha anunciado que para esta temporada 2026/27 habrá 10.000 socios abonados, lo que supone un récord histórico, anteriormente marcado en 9.800.

El club tenía una larga lista de espera de socios que solicitaban poder ser abonados: la temporada pasada eran 3.000 las personas que lo querían, gran parte de las cuales se inscribieron durante la campaña 2023/24.

Los datos demuestran que la afición se ha mantenido fiel al equipo: un 96,6% de los abonados han decidido renovar, reportándose únicamente 332 bajas. Estos asientos vacíos se han llenado a base de socios de la lista de espera. Además, el club ha incorporado otros 532 abonados y ha habilitado 200 nuevos asientos.

El Girona anunció el pasado mes de junio que los precios se reducirían un 50% tras el descenso, excepto en tribuna, donde la rebaja ha sido de un 35%. El abono incluye acceso a los 21 partidos que el club disputará de local y también a las rondas de Copa del Rey, excepto si el equipo se enfrenta a Barça, Madrid o Atlético.

La entidad también alcanza muy buenos números en cuanto a socios: 15.000 acumula ya. El Girona debutará en Montilivi este domingo a las siete de la tarde ante el Leganés, partido en el que el club iniciará su temporada con más abonados, esperando que la próxima temporada pueda volver a superar esta marca.