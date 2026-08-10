GIRONA
El Girona alcanza su récord de abonados estando en Segunda
Montilivi tendrá 10.000 socios con asiento fijo la próxima temporada
Los últimos años del Girona han sido toda una montaña rusa: el equipo ascendió a Primera División en 2022, quedó tercero en la temporada 23/24, jugó en Champions en la 24/25 y descendió en la 25/26. En todo este proceso, la afición ha vivido emociones de todo tipo, y el hecho de haber bajado de categoría no ha conllevado un descenso en la masa social.
Montilivi volverá a llenarse para presenciar partidos de la Liga Hypermotion, pues el Girona ha anunciado que para esta temporada 2026/27 habrá 10.000 socios abonados, lo que supone un récord histórico, anteriormente marcado en 9.800.
El club tenía una larga lista de espera de socios que solicitaban poder ser abonados: la temporada pasada eran 3.000 las personas que lo querían, gran parte de las cuales se inscribieron durante la campaña 2023/24.
Los datos demuestran que la afición se ha mantenido fiel al equipo: un 96,6% de los abonados han decidido renovar, reportándose únicamente 332 bajas. Estos asientos vacíos se han llenado a base de socios de la lista de espera. Además, el club ha incorporado otros 532 abonados y ha habilitado 200 nuevos asientos.
El Girona anunció el pasado mes de junio que los precios se reducirían un 50% tras el descenso, excepto en tribuna, donde la rebaja ha sido de un 35%. El abono incluye acceso a los 21 partidos que el club disputará de local y también a las rondas de Copa del Rey, excepto si el equipo se enfrenta a Barça, Madrid o Atlético.
La entidad también alcanza muy buenos números en cuanto a socios: 15.000 acumula ya. El Girona debutará en Montilivi este domingo a las siete de la tarde ante el Leganés, partido en el que el club iniciará su temporada con más abonados, esperando que la próxima temporada pueda volver a superar esta marca.
- Cabreo en el Barça con De Jong: seis semanas sin mejorar y sigue evitando el quirófano
- El fichaje que oculta Ferran Torres en el PSG
- Julián Álvarez pasa a la acción
- Flick veta la salida de Marc Bernal: ‘No se mueve’
- Se estrecha el cerco con Rodri: Maresca le cita el miércoles a entrenar con el Manchester City
- La razón 'olvidada' por la que en Inglaterra creen que Rodri quiere fichar por el Barça
- Sin Rodri, turno para Nico González
- Alexia Putellas explica los motivos de su salida del Barça: 'Quiero encontrar dónde están mi límites