Girona - Alavés: horario y dónde ver por TV el partido de LaLiga EA Sports

Choque de vital importancia para un Girona que no debe fallar ante el Deportivo Alavés tras el empate ante el Real Oviedo y la dura derrota en el Coliseum. Te contamos a qué hora es el partido y dónde se podrá ver en directo en España.

Los de Míchel encararon el anterior parón de selecciones con la moral reforzadísima tras cosechar su ansiado primer triunfo contra el Valencia en Montilivi y esperan hacer lo propio ante un Alavés crecido tras su victoria al Espanyol en la última jornada.

El cuadro babazorro tiró de efectividad ante el conjunto perico y sumó tres puntos que lo catapultaron hasta la octava posición, a tres puntos de los puestos europeos y lejísimos de un descenso que marca el Valencia con nueve puntos en su casillero.

Vanat pugna por el balón con Djené / Agencias

Una final

La falta de acierto y concentración en ambas áreas volvió a azotar a un Girona que perdió dos puntos prácticamente sobre la bocina tras remontarle un 0-2 al cuadro carbayón y encajó una dura derrota ante un Getafe atinado en el balón parado.

Continúa colista con siete puntos, pero si vence al conjunto de Coudet podría incluso salir del descenso, dependiendo, claro está, de lo que hagan Oviedo, Valencia, Mallorca y Levante.

HORARIO DEL GIRONA - ALAVÉS DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Girona y Deportivo Alavés, correspondiente a la duodécima jornada de LaLiga EA Sports, se disputa el sábado 8 de noviembre a las 14:00 horas en España.

DÓNDE VER POR TV EL GIRONA - SEVILLA DE LALALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Girona y Deportivo Alavés se podrá ver en directo y online a través de DAZN. También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, dónde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.