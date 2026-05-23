Girona, es ahora o nunca: noventa minutos para "hacer historia"

Noventa minutos - quizá noventa y cinco - para "hacer historia". Para seguir un año más en Primera División. Como bien dijo Míchel, lo hecho, hecho está y solo queda mirar hacia delante. Al Girona solo le vale ganar. Y sí, encadena siete partidos sin conocer la victoria. Pero no deja de ser "un partido de fútbol", con todo lo que eso implica. Hay motivos de sobra para creer: el equipo depende de sí mismo, juega en casa y cuenta con leyendas como Cristhian Stuani —y el propio Míchel— que merecen despedirse por la puerta grande. Montilivi debe ser el jugador número 12. Y ya ha dejado claro que lo será.

Hay que ir a muerte. A dejarse la piel. El alma. Y, por supuesto, el 'orgull gironí'. Es un partido de vida o muerte. No hay más. La derrota en el Riyadh Air Metropolitano dejaba al equipo sin más opciones que la victoria ante el Elche de Eder Sarabia. No hace falta ni sacar la calculadora, pues la necesidad es clara: solo vale ganar. Empatar o perder significaría descender. Un triunfo vale una permanencia. Así de sencillo... y complicado a la vez.

Solo vale ganar

La derrota del Mallorca en Orriols no vino mal al conjunto catalán, que podría continuar dependiendo de sí mismo para seguir un año más en Primera División. Las sensaciones no son las mejores y cuesta ser optimista. Pero cabe hacer un sobreesfuerzo para ver el vaso medio lleno y no medio vacío: los jugadores no estarán solos porque Montilivi será el jugador número 12.

Los jugadores del Girona celebran el gol de Stuani / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Habrá un espectacular recibimiento a la plantilla. La ciudad, como no podía ser de otra forma, está completamente volcada con el equipo. El Ajuntament de Girona sustituyó la bandera de la Plaça Catalunya por una con la senyera y el escudo del Girona en el centro, un gesto más que simbólico. Además, son varios los futbolistas 'blanc-i-vermells' que enviaron mensajes para conectar con la afición.

Comunión total

La comunión en Girona es total. Ahora solo falta trasladarlo al césped. Que pase lo que tenga que pasar y, si hay que morir, que sea luchando hasta el último suspiro. "Tenemos claro qué tenemos que hacer", afirmó Míchel. Stuani, Francés y Blind están entre algodones, se han ido probando y, seguramente, tendrán que infiltrarse. Pero "estarán preparados". "Tienen mucha ilusión".

Y de eso se trata. De dejarse el alma por este escudo. Como Portu, que aseguró que "daría la vida por estar sobre el césped", aunque tendrá que vivirlo "como uno más desde la grada".

El murciano, ya convertido en uno de los grandes símbolos del club, lanzó un mensaje claro a la afición: "El partido no dura solo noventa minutos. Tenemos que convertir Montilivi en un infierno. Este partido no lo juegan once, lo jugamos todos juntos"

Ni que decir tiene que en el ambiente flota un evidente sentimiento de revancha. Fue el Elche quien certificó el descenso del Girona con aquel inolvidable gol de Pere Milla en el minuto 97, hoy futbolista del Espanyol.

Hace días que el Girona empezó a jugar el partido. Club, afición y ciudad unieron fuerzas para lograr transmitir toda la energía a los jugadores y que sientan un ambiente digno de una final por la permanencia en Primera División. Esta noche hablará la pelota.

Las cuentas de Osasuna, Elche, Levante y Mallorca

Osasuna depende de sí mismo. Una victoria o un empate los mantiene en Primera. De caer en el Coliseum, dependerían de las actuaciones de Levante, Mallorca, Elche y Girona.

Más de lo mismo le ocurre al conjunto de Eder Sarabia. Sellará la permanencia si ganan o empatan en Montilivi, pero si pierde, tendría que estar atento a lo que hagan Osasuna, Levante y Mallorca.

Muriqi es uno de los jugadores que perderán valor con el descenso a Segunda / EFE

El Levante visita a un Betis que tiene la Champions en su bolsillo. Necesita un punto para cerrar matemáticamente la permanencia y no depender de otros resultados. En caso de derrota también podría salvarse siempre que el resto de resultados de la jornada no den con un empate a 42 puntos con el Elche, con el que tiene perdido la diferencia de goles particular.

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El Mallorca lo tiene más crudo: es el único que no depende de sí mismo. Debe ganar, que el Girona no gane y que Levante u Osasuna pierdan y el 'goal average' les favorezca.